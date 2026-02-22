 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Trump-Chaos 2.0 ist Gift für die Wirtschaft

Aktienvorschau Trump-Chaos 2.0 ist Gift für die Wirtschaft

Aktienvorschau: Trump-Chaos 2.0 ist Gift für die Wirtschaft
1
Ein Bild für die Geschichtsbücher: Donald Trump verkündet am 2. April 2025 seine reziproken Zölle für den Rest der Welt. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Der höchste US-Gericht stoppt Trumps Zölle, der gleich neue ankündigt. Dem ersten Jubel an den Aktienmärkten dürfte nun Ernüchterung folgen.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr deutscher Zeit ging an den Börsen die Post ab: Trumps Debakel vor dem Supreme Court sorgte postwendend für heftige Ausschläge der wichtigen Indizes erst nach oben, dann nach unten und letztlich deutlich ins Plus. Dass das Oberste US-Gericht viele Zölle des US-Präsidenten einkassiert hatte, wurde in gute Aussichten für die Aktienmärkte übersetzt. Motto: Ohne derlei Handelsbarrieren laufen die globalen Geschäfte viel besser.

 

Die Verlässlichkeit des globalen Handels ist nicht mehr gegeben

Nur wenig später zeigte sich die Absurdität der ersten Reaktionen. Denn Trump lässt die Niederlage nicht auf sich sitzen. Erst verkündet er einen neuen Sonderzoll von zehn Prozent auf alle Einfuhren, einen Tag drauf sind es schon 15 Prozent. Speziell für die EU-Wirtschaft ist das alles ein schwerer Schlag – mit einem so willkürlich agierenden Partner lässt sich kein verlässlicher Handel mehr treiben.

Über Wochen und Monate stellen sich nun gravierende Fragen, was die neue rechtliche Situation praktisch bedeutet – etwa für die schon vereinbarten Zollsätze. Oder wie lange es dauert, bis Trumps neue 15-Prozent-Marke erneut vor Gericht gekippt wird. An den Zolleinnahmen hängt praktisch seine gesamte Steuerpolitik. Das Chaos ist perfekt. Diese neu entstandene Unsicherheit ist Gift für die exportorientierten Unternehmen und damit für die Aktienmärkte. Es dürfte eine stürmische neue Woche werden.

Unsere Empfehlung für Sie

Trump-Niederlage vor Gericht: Europa sucht einen Kurs durch Trumps Zoll-Chaos

Trump-Niederlage vor Gericht Europa sucht einen Kurs durch Trumps Zoll-Chaos

Der Oberste Gerichtshof erklärt einen Großteil der US-Zölle für rechtswidrig. Damit steht auch das Abkommen mit der EU wohl vor dem Aus.

Es sind auch nicht die einzigen Unwägbarkeiten: Immer offener wird selbst in Trumps Regierung über einen Militärschlag gegen den Iran spekuliert, um die Mullahs im Atomstreit gefügig zu machen. Teheran hat für diesen Fall Vergeltung angedroht. Selbst wenn das nicht in eine ganz große Eskalation mündet, wird über die Ölmärkte hinaus weitere Alarmstimmung um sich greifen.

Von wegen konjunktureller Frühling

So droht hierzulande das Minimum an erkennbarem Aufschwung gleich wieder plattgemacht zu werden. Wie 9000 deutsche Unternehmen diverser Branchen ihre Lage und die nächsten sechs Monate bewerten, darüber gibt am Montag der Ifo-Geschäftsklimaindex für den Februar Auskunft. Wirtschaftsforscher sahen schon den „konjunkturellen Frühling angebrochen“ – allerdings vor diesem denkwürdigen Wochenende.

Weitere Themen

Aktienvorschau: Trump-Chaos 2.0 ist Gift für die Wirtschaft

Aktienvorschau Trump-Chaos 2.0 ist Gift für die Wirtschaft

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Der höchste US-Gericht stoppt Trumps Zölle, der gleich neue ankündigt. Dem ersten Jubel an den Aktienmärkten dürfte nun Ernüchterung folgen.
Von Matthias Schiermeyer
Legendärer Porsche-Ex-Betriebsrat: Das zweite Leben des Uwe Hück: Vom Arbeiterführer zum Vorkämpfer für Kinder

Legendärer Porsche-Ex-Betriebsrat Das zweite Leben des Uwe Hück: Vom Arbeiterführer zum Vorkämpfer für Kinder

17 Jahre kämpfte Uwe Hück als Betriebsratschef für die Porsche-Beschäftigten. Nun führt er ein Fitnessstudio. Dort will er benachteiligten Kindern Kraft und innere Stärke geben.
Von Klaus Köster
Porsche-Betriebsratschef: Ein neuer Kapitän auf der Porsche-Brücke – aber sturmerprobt

Porsche-Betriebsratschef Ein neuer Kapitän auf der Porsche-Brücke – aber sturmerprobt

Die Verhandlungen beim Sportwagenbauer Porsche über massive Einschnitte für die Beschäftigten lasten auch auf Ibrahim Aslan. Wer ist der noch neue Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats?
Von Matthias Schiermeyer
Trump-Niederlage vor Gericht: Europa sucht einen Kurs durch Trumps Zoll-Chaos

Trump-Niederlage vor Gericht Europa sucht einen Kurs durch Trumps Zoll-Chaos

Der Oberste Gerichtshof erklärt einen Großteil der US-Zölle für rechtswidrig. Damit steht auch das Abkommen mit der EU wohl vor dem Aus.
Von Knut Krohn
Soforthilfe Corona: Steigen die Kosten auf eine Milliarde Euro?

Soforthilfe Corona Steigen die Kosten auf eine Milliarde Euro?

Im Dauerkonflikt um die Soforthilfen Corona tun sich vor dem Landtagsbeschluss über das grün-schwarze Ausgleichsgesetz neue Ungereimtheiten auf. Dem Land drohen immer höhere Ausgaben.
Von Matthias Schiermeyer
Mercedes, BMW, VW und Co.: Autobranche fürchtet um Jobs – EU verfehlt bei E-Autos ihre eigenen Ziele

Mercedes, BMW, VW und Co. Autobranche fürchtet um Jobs – EU verfehlt bei E-Autos ihre eigenen Ziele

Die EU-Ziele für Elektromobilität bis 2035 sind kaum erreichbar. Eine neue Studie zeigt, dass die Autoindustrie weit hinter den Vorgaben zurückbleiben dürfte.
Von Klaus Köster und Rouven Spindler
Bayern: IG Metall-Erhebung: Mehr als 30.000 Jobs werden abgebaut

Bayern IG Metall-Erhebung: Mehr als 30.000 Jobs werden abgebaut

Das zeigen von der Gewerkschaft zusammengetragene Informationen über Hunderte Betrieben in Bayern - und die Zahl könnte noch höher sein.
Statistisches Landesamt: Einzelhandel in Baden-Württemberg verzeichnet nur leichtes Umsatzplus

Statistisches Landesamt Einzelhandel in Baden-Württemberg verzeichnet nur leichtes Umsatzplus

Der Einzelhandel in Baden-Württemberg steigerte 2025 seinen Umsatz leicht, liegt aber unter dem Bundesdurchschnitt. Gleichzeitig sank die Zahl der Beschäftigten in der Branche.
Von red/pd
Vietnamesische Azubis unter Druck: Zwischen Sprachbarrieren und dubiosen Vermittlern

Vietnamesische Azubis unter Druck Zwischen Sprachbarrieren und dubiosen Vermittlern

In Berlin sind vietnamesische Azubis verschwunden. Der Verdacht: Ausbeutung und Menschenhandel. Auch in Stuttgart gibt es Probleme.
Von Janina Link
Landgericht Heilbronn: Lidl verliert vor Gericht wegen irreführender Werbung

Landgericht Heilbronn Lidl verliert vor Gericht wegen irreführender Werbung

Lidl verliert vor Gericht: Eine Werbekampagne mit angeblich 500 Preissenkungen sorgt für Streit. Was Verbraucherschützer an der Aktion kritisieren.
Weitere Artikel zu Donald Trump Kommentar DAX
 
 