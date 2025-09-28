Aktienvorschau Unsicherheit an allen Ecken und Enden
Vorschau auf die Börsenwoche: Die Anleger von Daimler Truck und Pharmaherstellern müssen vor höheren US-Zöllen zittern. Und was machen die Autowerte nach dem Bosch-Schock?
Aus Sicht der Automobilhersteller ist die Angst vor hohen US-Zöllen vorerst beigelegt. Die USA haben nach wochenlanger Verzögerung Einfuhrzölle auf Fahrzeuge aus der EU rückwirkend zum 1. August von 27,5 auf 15 Prozent gesenkt. Das ist weiter eine Belastung, es hätte aber ohne den Deal auf einen Höchstsatz von eben 15 Prozent für EU-Erzeugnisse viel schlimmer kommen können.