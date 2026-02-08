 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Von KI-Überfliegern und altbekannten Sorgenkindern

Aktienvorschau Von KI-Überfliegern und altbekannten Sorgenkindern

Aktienvorschau: Von KI-Überfliegern und altbekannten Sorgenkindern
1
Mercedes-Chef Ola Källenius: Welche Botschaften vermittelt er am Donnerstag den Aktionären? Foto: dpa

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Die abgesackte Stellantis-Aktie bringt Autowerte unter Druck – kann sich Mercedes-Benz davon absetzen?

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Alles redet wieder einmal von KI. Das liegt gerade in erster Linie daran, dass die Hightech-Schwergewichte einen Strich unter das Jahr 2025 ziehen und auch vorausschauen – zuletzt Alphabet und Amazon. Den Aktienmärkten geht angesichts der immer höheren Investitionen in Künstliche Intelligenz offenbar die Fantasie dafür aus, dass sich die Ausgaben eines Tages rechnen. Gigantische 610 Milliarden US-Dollar wollen allein die „Big 4“ (Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft) 2026 in Rechenzentren und KI-Infrastruktur investieren – so etwas macht Anleger nervös, die Aktien werden teils massiv abgestraft. Der Markt scheint heißgelaufen. Unterm Strich, so LBBW Research, senden die Zahlen der KI-Protagonisten und die Börsenreaktionen darauf ein negatives Signal, dass es mit der Hausse zu Ende gehen könnte.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Professor Ferdinand Dudenhöffer: Experte findet Porsche zu teuer – „Markensymbol ist keine 80.000 Euro wert“

Professor Ferdinand Dudenhöffer Experte findet Porsche zu teuer – „Markensymbol ist keine 80.000 Euro wert“

Im digitalen Auto-Talk unserer Zeitung äußert sich Fachmann Ferdinand Dudenhöffer unter anderem zu den Herstellern Mercedes-Benz und Porsche. Was er ihnen rät.

Und wie kommt man jetzt von KI auf die Automobilindustrie? Vielleicht, weil sich wichtige Börsenwerte auch auf Achterbahnfahrt befinden: Die Opel-Mutter Stellantis schreibt infolge der Korrektur ihres Elektrokurses 22 Milliarden Euro ab und rutscht tief in die roten Zahlen. Prompt sackte die Aktie am Freitag um fast 24 Prozent ab. Dies bringt auch andere Autowerte unter Druck.

Wie steht es nach der S-Klassen-Show um das Luxussegment?

Ausgerechnet in dieser Phase, am Donnerstag, legt Mercedes-Benz seine Ergebnisse vor. Für die Aktie geht es hoch und runter – mit einem Verlust von 2,8 Prozent seit Jahresanfang, aber auch mit einem Plus von 10,8 Prozent binnen zwölf Monaten. Geht die Transformation gen E-Mobilität für den Stuttgarter Autobauer ebenso zulasten der Profitabilität? Und wie steht es um das Luxussegment direkt nach der Präsentation der überarbeiteten S-Klasse? 8,5 Millionen eigene Aktien hat Mercedes seit Anfang November zurückgekauft – für den Kapitalmarkt ein Signal des Selbstvertrauens. Die Anleger können wichtige Fingerzeige erwarten.

In dieser Woche stehen zudem in den USA der Arbeitsmarktbericht am Mittwoch und die Bekanntgabe der Inflationsdaten am Freitag an – beides von Bedeutung für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed.

Weitere Themen

Forderung nach Kurswechsel: Mercedes-Chef Ola Källenius warnt vor politischem Rechtsruck

Forderung nach Kurswechsel Mercedes-Chef Ola Källenius warnt vor politischem Rechtsruck

Mercedes-Chef Källenius warnt: Wenn Deutschland nicht umsteuert, drohen wirtschaftlicher Abstieg und ein Rechtsruck. Was er von Politik und Bürgern jetzt fordert.
Probleme bei der EnBW: EnBW prüft Trennung von Batteriespeicher-Tochter Senec

Probleme bei der EnBW EnBW prüft Trennung von Batteriespeicher-Tochter Senec

Nach massiven Problemen steht die EnBW-Tochter Senec vor einer Weggabelung. Der Mutterkonzern prüft nun auch einen Verkauf.
Von Jonas Schöll
Georg Stamatelopoulos: EnBW-Chef: „Wenn man 50 Milliarden investiert, gibt es Rückschläge“

Georg Stamatelopoulos EnBW-Chef: „Wenn man 50 Milliarden investiert, gibt es Rückschläge“

Eine Milliardenabschreibung, hohe Strompreise, ehrgeizige Investitionspläne: EnBW-Chef Stamatelopoulos erklärt, warum er den Konzern trotz aller Turbulenzen auf Kurs sieht.
Von Joachim Dorfs und Jonas Schöll
Stuttgarter Technologiekonzern: Welche Chancen die Rüstungsindustrie für Bosch-Ingenieure bietet

Stuttgarter Technologiekonzern Welche Chancen die Rüstungsindustrie für Bosch-Ingenieure bietet

Die Rüstung wächst, doch das Engagement ist für Bosch ein schwieriges Thema. Das Stiftungsunternehmen hat eine Strategie entwickelt, um Werte und Geschäft in Einklang zu bringen.
Von Rouven Spindler
Verdi, IG Metall & Co.: Schulterschluss der Gewerkschaften gegen Abbau des Sozialstaats

Verdi, IG Metall & Co. Schulterschluss der Gewerkschaften gegen Abbau des Sozialstaats

Verdi, IG Metall & Co. gehen gemeinsam auf Konfrontationskurs zu Wirtschaftsverbänden und Unionspolitikern: Immer neue Reformvorschläge für die Arbeitswelt „spalten die Gesellschaft“.
Von Matthias Schiermeyer
Ausfuhren: Ein Lichtblick für den ehemaligen Exportweltmeister

Ausfuhren Ein Lichtblick für den ehemaligen Exportweltmeister

Zum ersten Mal seit zwei Jahren sind die deutschen Ausfuhren gewachsen. Das ist erfreulich, aber nicht mehr, kommentiert Rainer Pörtner.
Von Rainer Pörtner
Autoindustrie in der Krise: Dudenhöffer: Politiker wie Markus Söder müssen aus ihren Tagträumen erwachen

Autoindustrie in der Krise Dudenhöffer: Politiker wie Markus Söder müssen aus ihren Tagträumen erwachen

Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer übt bei einer Veranstaltung unserer Zeitung scharfe Kritik am Schlingerkurs beim Verbrenner-Aus. China dagegen kommt bei ihm gut weg.
Von Peter Stolterfoht
Gasmangel in Süddeutschland?: „Unbekanntes Territorium“

Gasmangel in Süddeutschland? „Unbekanntes Territorium“

Deutsche Gasspeicher fallen erstmals unter 30 Prozent, in Bayern ist die Lage besonders schlecht. Während Behörden beschwichtigen, laufen bereits erste Notfallmaßnahmen.
Von Michael U. Maier
Nach Crash: Steigt der Bitcoin wieder?

Nach hohen Wertverlusten Steigt der Bitcoin wieder?

In den letzten Tagen hat der Bitcoin massiv an Wert verloren. Kann sich der Kurs wieder erholen?
Von Lukas Böhl
Corona Soforthilfe: Last-Minute-Einigung kein Grund zum Jubeln

Corona Soforthilfe Last-Minute-Einigung kein Grund zum Jubeln

Grün-Schwarz im Landtag von Baden-Württemberg gelingt zum Ende der Legislaturperiode eine Lösung für den dauerhaften Corona-Soforthilfe-Konflikt. Fragen bleiben, meint unser Autor.
Von Matthias Schiermeyer
Weitere Artikel zu Kommentar Mercedes-Benz Künstliche Intelligenz
 
 