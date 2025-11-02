 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Wirtschaft

  4. Warum der Dax ins Abseits gerät

Aktienvorschau Warum der Dax ins Abseits gerät

Aktienvorschau: Warum der Dax ins Abseits gerät
1
An der Wall Street herrscht vor allem dank der Technologiewerte weiterhin Rekordstimmung. Foto: picture alliance/dpa/AP

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Die Euphorie an den US-Börsen springt nicht auf den deutschen Aktienmarkt über. Dafür gibt es einleuchtende Gründe, meint unser Autor.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Ein solches Feuerwerk an börsenrelevanten Nachrichten wie in der Vorwoche, national wie international, gibt es sehr selten. Doch was macht der Dax? Bewegt sich unaufgeregt leicht abwärts, während die Börsen in New York, aber auch in London und Madrid neue Rekordhöhen erklimmen. Eine Jahresendrallye erscheint derzeit sehr fraglich.

 

„Zinsphantasie hat als Kurstreiber nicht ausgedient“

„Die Fed senkt erneut, aber die EZB hält die Füße still“, bilanziert LBBW Research den differenzierten Kurs der Notenbanken. Eine weitere, dritte Leitzinssenkung der US-Notenbank in Folge dürfte im Dezember „hochwahrscheinlich sein, weshalb die Zinsfantasie als Kurstreiber nicht ausgedient hat“. Dass die Teuerung hierzulande wieder an Tempo verloren hat, könnte die Europäische Zentralbank in ihrem Nichtstun bei den Leitzinsen bestätigt haben. Die Inflationsrate sank auf 2,3 Prozent. Weil aber die Kerninflationsrate ohne die volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise bei 2,8 Prozent festhängt, steigen mittelfristig die Inflationsgefahren, wenn die deutsche Wirtschaft wieder deutlich wachsen sollte, warnt die Commerzbank.

Unsere Empfehlung für Sie

Konjunkturflaute: Nach Gewinneinbruch: Warum es bei Mercedes nicht läuft

Konjunkturflaute Nach Gewinneinbruch: Warum es bei Mercedes nicht läuft

Zölle, Absatzflaute, Stellenabbau: Mercedes-Benz muss den Gürtel enger schnallen und einen Gewinneinbruch verkraften. Was hinter dem Zahlenwerk steckt - und warum es an der Börse bergauf geht.

In dieser Woche kommt die Veröffentlichung der Quartalszahlen auf volle Fahrt – unter anderem bei Daimler Truck am Freitag. Die dramatischen Gewinneinbrüche von Mercedes-Benz und VW haben ihre Papiere gebremst. Letztlich verhindert auch die Krise der Autoindustrie neue Dax-Höchststände; das Börsenbarometer bleibt im Abseits.

KI-Euphorie ist andernorts

Und weil nur wenige deutsche Konzerne für Künstliche Intelligenz stehen, findet zudem der KI-orientierte Anleger kaum Investitionschancen hierzulande. Die KI-Euphorie findet andernorts statt. In den USA sorgen ferner die Kompromisse der Staatschefs Trump und Xi für Erleichterung – eine weitere Eskalation im Handelsstreit scheint vom Tisch. All diese vagen Aussichten reichen aus, um die US-Börsen weiter anzufeuern.

Weitere Themen

Aktienvorschau: Warum der Dax ins Abseits gerät

Aktienvorschau Warum der Dax ins Abseits gerät

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Die Euphorie an den US-Börsen springt nicht auf den deutschen Aktienmarkt über. Dafür gibt es einleuchtende Gründe, meint unser Autor.
Von Matthias Schiermeyer
Steuerhinterziehung?: Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt

Steuerhinterziehung? Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt

Aperol, Campari, Crodino – die Getränke aus Mailand sind weit bekannt. Jetzt gibt es schwere Vorwürfe: Die Holding dahinter soll in großem Stil Steuern hinterzogen haben.
Seniorchef von Börlind: „Kinder müssen den Mut haben, einen zur Seite zu schieben“

Seniorchef von Börlind „Kinder müssen den Mut haben, einen zur Seite zu schieben“

Michael Lindner, Seniorchef des Naturkosmetikherstellers Börlind, hat an seine Kinder übergeben – ein schwieriger Prozess, über den er nun ein Buch geschrieben hat.
Von Imelda Flaig
Rückkehr ins Büro?: „Homeoffice fühlt sich für viele inzwischen wie ein Grundrecht an“

Rückkehr ins Büro? „Homeoffice fühlt sich für viele inzwischen wie ein Grundrecht an“

Homeoffice spart Zeit und gibt Freiheit – kann aber auch ungesund sein. Ökonom Stephan Böhm erklärt, warum der Verzicht schwerfällt und was das mit dem inneren Schweinehund zu tun hat.
Von Veronika Kanzler
2026/2027: Diesel und Benzin sogar billiger?

Tanken und Heizen CO₂-Preis: So teuer werden Benzin und Diesel 2027

Verbrennungsmotor und Heizung könnten bald unerschwinglich werden, wenn es nach der EU-Kommission geht. Frankreich und arme EU-Länder kämpfen für eine CO₂-Preisgrenze.
Von unserer Redaktion
Brauerei aus Mannheim: Nach Insolvenz: So soll Eichbaum gerettet werden

Brauerei aus Mannheim Nach Insolvenz: So soll Eichbaum gerettet werden

Die Brauerei Eichbaum kämpft nach Umsatzeinbrüchen ums Überleben. Wie der Sanierungsplan in Eigenverwaltung aussehen soll und warum der Verkauf von Karamalz nicht reichte.
Klimageld bleibt aus: Was die neuen Entlastungen 2026 für Ihren Geldbeutel bedeuten

Klimageld bleibt aus Was die neuen Entlastungen 2026 für Ihren Geldbeutel bedeuten

Das Klimageld scheint vorerst vom Tisch zu sein. Die alternativen Pläne der Bundesregierung, um Bürgerinnen und Bürger für den CO₂-Preis zu entlasten, gibt es hier mitsamt den Auswirkungen zusammengefasst.
Von David Hahn
Peter Segmüller: Möbel-Unternehmer im Alter von 83 Jahren gestorben

Peter Segmüller Möbel-Unternehmer im Alter von 83 Jahren gestorben

Zusammen mit seinen Brüdern machte er aus der Polstermöbelfabrik des Vaters die bekannte Möbelhausgruppe. Nun ist er im Alter von 83 Jahren gestorben.
BAföG-Erhöhung 2026: So viel mehr Geld bekommen Studenten

BAföG-Erhöhung 2026 So viel Geld bekommen Studenten mehr

Der Koalitionsvertrag sieht Reformen zum Wintersemester 2026/27 vor. Womit können Studierende rechnen?
Von David Hahn
Toni Meggle ist tot: Molkerei-Unternehmer stirbt mit 94 Jahren

Toni Meggle ist tot Molkerei-Unternehmer stirbt mit 94 Jahren

Meggle war einst eine kleine Molkerei in Oberbayern. Längst ist die Gruppe international für Butter und Milchprodukte bekannt. Der Mann hinter der Expansion ist nun gestorben.
Weitere Artikel zu DAX Mercedes-Benz Kommentar Aktien
 