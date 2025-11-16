Aktienvorschau Warum ein Crash droht – oder auch nicht
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Platzt an den Aktienmärkten bald die KI-Blase? Die Warnungen mehren sich – die Versuche der Beruhigung allerdings auch, meint unser Autor.
Bundesbank-Präsident Joachim Nagel ist sozusagen der Letzte, der Panik schüren würde. Dennoch sind seine Worte als klare Warnung der Anleger vor einem immer realistischeren Börsencrash zu verstehen. „Es gibt sehr viel Fantasie im Markt, was die mittelfristigen Gewinnaussichten der großen Techfirmen angeht“, sagte er dem „Spiegel“ mit Blick auf eine Spekulationsblase rund um das Thema KI. „Zudem gibt es ein Konzentrationsrisiko, weil sich die Euphorie auf einige wenige Firmen konzentriert.“ Die aktuellen Kurse seien auch eine Wette auf dauerhaft hohe oder weiter steigende Gewinne.