Aktienvorschau: Wechsel bei Porsche gefällt an der Börse

Wechsel bei Porsche gefällt an der Börse

1
Oliver Blume wird an der Porsche-Spitze abgelöst und kann sich künftig voll auf Volkswagen konzentrieren – ganz im Sinne der Anleger. Foto: Arne Dedert/dpa

Vorschau auf die Börsenwoche: Der angekündigte Rückzug von VW-Chef Blume bei Porsche kommt bei den Anlegern gut an – ganz im Gegensatz zu der neuen Krise von US-Regionalbanken.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Wie nervös die Börsen sind, zeigt die Nachricht, dass in den USA zwei Regionalbanken bekannt geben mussten, möglicherweise Opfer betrügerischer Kredite geworden zu sein und hohe Verluste zu schreiben. Es ging um Darlehen an Kreditnehmer mit geringer Bonität und hohem Risiko. Eine sogenannte Subprime-Krise im spekulativ aufgeblähten Immobilienmarkt? Das kennt man – schon war die Sorge vor einem neuen Bankenbeben da, wenngleich es im März 2023 etwa um rasant gestiegene Zinsen ging, die Banken in Nöte brachten, sodass sie von der Notenbank gestützt werden mussten. Kein Wunder aber, dass die Aktienmärkte in Europa gegen Ende der Woche absackten – auch der Dax. Das Minus von 1,7 Prozent über die Woche fiel deutlich aus. Zu den größten Verlierern zählten Bankaktien.

 

Peking lässt sich nicht in die Defensive drängen

Und da gibt es ja noch einen Unruheherd: den Handelskrieg von US-Präsident Donald Trump mit China. Peking lässt sich von den angedrohten Strafzöllen in Höhe von 100 Prozent nicht düpieren. Der Beruhigungsversuch Trumps stellt die Märkte nicht wirklich zufrieden, wenngleich es die LBBW-Analysten „in dieser Gemengelage geradezu irrational“ nennen, dass US-Aktien in der Breite schon weit teurer sind als im Vorfeld der geplatzten Dotcom-Bubble im Jahr 2000.

