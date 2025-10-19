Aktienvorschau: Wechsel bei Porsche gefällt an der Börse

Wie nervös die Börsen sind, zeigt die Nachricht, dass in den USA zwei Regionalbanken bekannt geben mussten, möglicherweise Opfer betrügerischer Kredite geworden zu sein und hohe Verluste zu schreiben. Es ging um Darlehen an Kreditnehmer mit geringer Bonität und hohem Risiko. Eine sogenannte Subprime-Krise im spekulativ aufgeblähten Immobilienmarkt? Das kennt man – schon war die Sorge vor einem neuen Bankenbeben da, wenngleich es im März 2023 etwa um rasant gestiegene Zinsen ging, die Banken in Nöte brachten, sodass sie von der Notenbank gestützt werden mussten. Kein Wunder aber, dass die Aktienmärkte in Europa gegen Ende der Woche absackten – auch der Dax. Das Minus von 1,7 Prozent über die Woche fiel deutlich aus. Zu den größten Verlierern zählten Bankaktien.

Peking lässt sich nicht in die Defensive drängen Und da gibt es ja noch einen Unruheherd: den Handelskrieg von US-Präsident Donald Trump mit China. Peking lässt sich von den angedrohten Strafzöllen in Höhe von 100 Prozent nicht düpieren. Der Beruhigungsversuch Trumps stellt die Märkte nicht wirklich zufrieden, wenngleich es die LBBW-Analysten „in dieser Gemengelage geradezu irrational“ nennen, dass US-Aktien in der Breite schon weit teurer sind als im Vorfeld der geplatzten Dotcom-Bubble im Jahr 2000.

Aus der deutschen Wirtschaft kommen noch positive Neuigkeiten für Anleger: Den Börsianern gefällt die Nachricht, dass sich Volkswagen-Chef Oliver Blume künftig auf Wolfsburg konzentrieren kann. Die VW-Aktien zeigten sich am Freitag deutlich im Plus – überholt noch von Porsche, also von dem Unternehmen, um das sich Blume nicht so kümmern konnte, wie es nötig gewesen wäre. Aktionäre hatten den Wechsel gefordert.

Vielsagende Inflationsdaten in den USA erwartet

In dieser Woche stehen wieder interessante Konjunkturdaten auf dem Plan. Beachtung dürften die Einkaufsmanagerindizes für den Euroraum finden. In den USA folgt zum Wochenschluss die wegen des Shutdowns ausgefallene Veröffentlichung der Inflationsdaten. Erwartet wird eine relativ hohe Preissteigerung, was die inflationäre Wirkung der Zollpolitik untermauern würde.