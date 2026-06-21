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  4. Zweifel statt ungetrübter Feierlaune

Aktienvorschau Zweifel statt ungetrübter Feierlaune

Aktienvorschau: Zweifel statt ungetrübter Feierlaune
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Kommt die Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran – oder kommt sie nicht? Nicht nur an der Wall Street in New York hängt viel davon ab. Foto: dpa/Seth Wenig

Vorschau auf die kommende Börsenwoche:Trügerische Ruhe am Golf? An den Börsen kommen Zweifel auf. Auch die Tech-Werte sind keine sichere Bank, meint unser Autor.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Ist der neue Fed-Chef Kevin Warsh bei seinem Förderer schon wieder in Ungnade gefallen? Dass die US-Notenbank die Leitzinsen nicht gleich senkt, ist weitgehend erwartet worden. Aber dass Warsh eine solche Betonung auf die Bekämpfung der hohen Inflation legt, sodass die Geldpolitik eher gestrafft als gelockert werden könnte, hat vor allem Donald Trump gehörig aufgebracht. Warsh ist nicht nur für den Präsidenten, sondern auch für die Börsen schwer auszurechnen.

 

Auf nichts ist Verlass, was irgendwie mit Trump zu tun hat: Auf die Feierlaune mit neuen Rekorden in den USA und Asien wegen des in Aussicht gestellten Friedens am Persischen Golf folgten unweigerlich die Zweifel. Es kann dauern, bis sich die Lage wirklich entspannt.

Gewinnwachstum zu 60 Prozent aus dem IT-Sektor

Bestand hat wenigstens die KI-Euphorie. Allein der S&P 500 ist seit Jahresanfang um rund zehn Prozent gestiegen. Das Problem: Das Gewinnwachstum des Index stammt zu 60 Prozent aus dem IT-Sektor, wie LBBW-Research errechnet hat. Mit der seit dreieinhalb Jahre andauernden KI-Rallye hat der Anteil dieser Titel stetig zugelegt. Mit Nvidia, Apple, Alphabet und Microsoft gehören ihm die vier nach Kapitalisierung größten Indexmitglieder an. In den Top 20 folgen noch weitere sieben Unternehmen dieser Branche.

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So massiv war der US-Leitindex noch nie von einem einzelnen Sektor abhängig. Solange IT eine weit überdurchschnittliche Gewinndynamik zeige, komme dies dem Markt zugute, heißt es. Wenn sie abbricht, kann daraus ein Bumerang werden. Denn es würde den Gesamtmarkt erheblich belasten, falls die KI-Dynamik nachlässt, warnen die Analysten auch mit Verweis auf die hohen Bewertungen im Welt-Leit-Aktienindex.

Hochtief ersetzt die Porsche Holding im Dax

Noch stehen Tech-Werte in der Anlegergunst – auch SpaceX? Nach dem Börsengang stieg der Kurs raketenartig und verlor dann gegenüber dem Höchststand 18 Prozent. Schon kurzfristige Prognosen sind heikel.

Klar ist, dass es im deutschen Leitindex Dax bei der Besetzung hoch und runter geht: Der bisherige M-Dax-Wert Hochtief wird an diesem Montag für die Porsche Holding eingewechselt – ein dreiviertel Jahr nach dem Abstieg der Porsche AG. Klar, es ist eher ein technischer Vorgang, aber auch symptomatisch für die triste Lage in Zuffenhausen.

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