Aktienvorschau Zweifel statt ungetrübter Feierlaune
Vorschau auf die kommende Börsenwoche:Trügerische Ruhe am Golf? An den Börsen kommen Zweifel auf. Auch die Tech-Werte sind keine sichere Bank, meint unser Autor.
Vorschau auf die kommende Börsenwoche:Trügerische Ruhe am Golf? An den Börsen kommen Zweifel auf. Auch die Tech-Werte sind keine sichere Bank, meint unser Autor.
Ist der neue Fed-Chef Kevin Warsh bei seinem Förderer schon wieder in Ungnade gefallen? Dass die US-Notenbank die Leitzinsen nicht gleich senkt, ist weitgehend erwartet worden. Aber dass Warsh eine solche Betonung auf die Bekämpfung der hohen Inflation legt, sodass die Geldpolitik eher gestrafft als gelockert werden könnte, hat vor allem Donald Trump gehörig aufgebracht. Warsh ist nicht nur für den Präsidenten, sondern auch für die Börsen schwer auszurechnen.