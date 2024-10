Wer etwas für die Kinder in dieser Stadt tun möchte, muss sie noch stärker in Entscheidungen einbeziehen, die sie betreffen, findet unsere Autorin Alexandra Kratz.

Alexandra Kratz 13.10.2024 - 17:08 Uhr

Die Zahl spricht für sich: Knapp 1400 Meldungen sind im Rahmen unserer Aktion „Achtung, Schulweg!“ eingegangen. Sie zeigen, wie wichtig Eltern dieses Thema ist, und dass die aktuelle Situation in Stuttgart für sie unbefriedigend ist. Mütter und Väter haben Angst, dass ihren Kindern was passiert, weil sie im Verkehr übersehen werden – sei es an einem schlecht beleuchteten Zebrastreifen, auf einer engen Straße ohne Gehweg oder an einer zugeparkten Kreuzung.