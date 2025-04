Am internationalen Tag gegen Lärm verteilen die Mitglieder der Schutzgemeinschaft Filder bunte Eier und Infomaterial an ankommende Fluggäste. Ihr Ziel: Auf den Fluglärm aufmerksam machen. Bei den Reisenden kommt die Aktion unterschiedlich an.

Sandra Belschner 30.04.2025 - 17:44 Uhr

Ein gemütliches Treiben herrscht an diesem Mittwochmorgen in der Ankunftshalle am Stuttgarter Flughafen: Geschäftsleute, die ihren kleinen Koffer hinter sich her ziehen, letzte Reiserückkehrer, die aus ihrem Osterurlaub zurückkommen und Verwandte und Freunde, die diese in Empfang nehmen. Mittendrin Steffen Siegel, Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Filder, der nun auf eine Familie zugeht und ihnen ein gelb gefärbtes Ei in die Hand drückt. Ein schmaler Klebestreifen umrundet das Ei. „Weniger Fliegen – weniger Lärm“ ist darauf zu lesen. Noch etwa 90 weitere Eier wird Siegel gemeinsam mit sechs anderen Vereinsmitgliedern an diesem Vormittag an landende Fluggäste verteilen. Mit der Aktion möchte die Schutzgemeinschaft Filder auf den Fluglärm aufmerksam machen, von dem viele Bewohnerinnen und Bewohner auf den Fildern betroffen sind.