Kinder und Jugendliche bekommen in Bibliotheken für jedes gelesene Buch ein Los als Anreiz. Die Aussicht auf einen Preis lockt viele, doch die Macher sehen einen ganz anderen Gewinn.
22.08.2025 - 07:16 Uhr
Sommerferienzeit ist Reisezeit – Neues entdecken, Abenteuer erleben. Auch in Büchern lässt es sich herrlich in andere Welten abtauchen. Da trifft es sich gut, dass Ferienzeit für viele auch Lesezeit ist. Kinder und Jugendliche, die sich bei der Sommeraktion „Heiß auf Lesen“ angemeldet haben – oder dies in den Ferien noch tun – finden in Bibliotheken nicht nur viel, teils extra dafür angeschaffte neue Literatur. Sie haben zudem die Chance, am Ende den Hauptgewinn oder einen der Trostpreise mit nach Hause zu nehmen – für ein Abenteuer nach den Ferien.