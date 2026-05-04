Die Deutsche Bahn investiert 2026 rund 50 Millionen Euro in Sicherheit und Sauberkeit. Ein Teil davon fließt in hunderte groß angelegte Frühjahrsputz-Aktionen – in Weil der Stadt etwa.
04.05.2026 - 06:50 Uhr
Mit einem herkömmlichen Ceranfeldschaber macht sich Nikolaus Hebding an die Arbeit: Vorsichtig kratzt er mit der scharfen Kante seines Werkzeugs an den ausgefransten Ecken eines Fußballstickers, der seinem Aussehen nach wohl schon länger an seinem Platz auf einem Laternenpfad des Weil der Städter Bahnhofes klebt. Und er ist hartnäckig – einige Minuten braucht Nikolaus Hebding, bis sich zumindest ein Teil des Aufklebers gelöst hat. Zurück bleiben die grauen Schmierer des Klebstoffes.