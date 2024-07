Demonstranten haben am Donnerstagmorgen den Betrieb am Frankfurter Flughafen gestört. Teilweise wurden Maschinen, die dort landen wollten, nach Stuttgart umgeleitet.

Christian Milankovic 25.07.2024 - 10:49 Uhr

Demonstranten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Donnerstagmorgen den Betrieb am größten deutschen Flughafen in Frankfurt/Main gestört. Sie sind in einen eingezäunten Bereich eingedrungen und haben sich im Bereich der beiden zentralen Start- und Landebahnen festgeklebt.