Einen Schatz an Erinnerungen in Kalenderform

Wertvolle Erinnerungen ins rechte Licht gerückt: Frauen und Männer aus dem Pflegezentrum Paulinenpark in Stuttgart gehen vor der Kamera von Elke Weber auf Zeitreise: Sie erzählen von den besonderen Momenten in ihrem Leben.

Heidemarie A. Hechtel 07.12.2024 - 07:06 Uhr

Ein Mann steht an der Reling. Möwen umschwirren ihn, von der eiskalten See steigt Nebel auf, der Blick des Passagiers ist auf die von Fjorden zerklüftete Küste Norwegens gerichtet. Mit dieser Reise hat er sich einen Traum erfüllt. Jetzt lebt Wolfgang Jakob (63), so heißt der Mann an der Reling, im Pflegezentrum Paulinenpark und zehrt von seinen Erinnerungen. Er könnte so viel erzählen. Wie die meisten der 69 Damen und Herren, die in dieser Einrichtung der Diak-Altenhilfe betreut werden. Aus 70, 80, sogar mehr als 90 gelebten Jahren. Voller Geschichten. Aber wer hat schon Zeit, alten Menschen zuzuhören. Als reduziere der Status alt den Menschen auf seinen Jetzt-Zustand ohne Vergangenheit.