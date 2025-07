Auf der Stuttgarter Einkaufsmeile gab es für Passanten am Dienstag auch etwas gratis: nämlich Segen, gespendet von den beiden großen christlichen Kirchen.

Jan Sellner 23.07.2025 - 06:13 Uhr

Von oben kam an diesem Dienstag immer mal wieder eine Dusche. Heftige Regenschauer zogen sich durch den Tag und ließen die Menschen in der Stadt unwillig in den Himmel blicken. Von oben kam an diesem Tag aber auch noch etwas anderes, Unerwartetes, nämlich: göttlicher Segen! In einer gemeinsamen Aktion hatten die Evangelischen und der Katholischen Kirche in Stuttgart auf der Königstraße/Ecke Kienestraße eine „Segensdusche“ aufgestellt. Dabei handelte es sich um eine Leiter in Form eines Bogens, unter der Interessierte hindurchgehen konnten. Aus einem Lautsprecher ertönte dann ein Segenswunsch. Das Wort „Segen“ begegnete einem zudem in verschiedenen Sprachen. Wer wollte, konnte an einer Tafel „Segen für andere wünschen“. „Für alle, die gerade jemanden verloren haben“, stand dort etwa zu lesen.“ Oder: „Für alle Neugeborenen!“ Absender war eine Frau, „die seit drei Wochen Oma ist“.