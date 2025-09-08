Von Handel bis Gastronomie: In mehr als 70 Betrieben gibt es Klebepunkte zu fünf Leonberger Sehenswürdigkeiten. Wer fleißig sammelt, hat die Chance auf wertvolle Gutscheine
08.09.2025 - 11:58 Uhr
Was hat der Engelbergturm mit dem Leonberger Einzelhandel zu tun? Eine ganze Menge! Denn beim Gewinnspiel „5x5 – Leonbergs schönste Seiten“ können 100 Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 12 250 Euro gewonnen werden. Mit der Aktion wird die vom städtischen Citymanagement und dem Arbeitskreis Stadtmarketing umgesetzte Kampagne „Offen für euch“, die seit vier Jahren mit ihrem Herz-Logo das Stadtbild prägt, weiterentwickelt werden.