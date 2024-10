Der Dönerimbiss „Doen Doen“ in der Stadtmitte serviert seinen veganen „Kebap“ neuerdings in Papiertüten, bedruckt mit einem leeren Drehspieß und ohne die bekannte Dönermann-Figur. Was steckt hinter der Aktion?

Wenn es nach rechtsextremen Politikern der AfD, Neonazis und anderen Rechtsgesinnten ginge, müssten Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund Deutschland verlassen. Was das jedoch für die Gesellschaft bedeuten würde, darauf macht bundesweit die Aktion „Deutschland. Aber mit #allekomplett“, initiiert von einer Initiative gegen Rechts aufmerksam. Der Stuttgarter Dönerimbiss „Doen Doen“ hat sich der Aktion nun angeschlossen – und zeigt damit klare Kante gegen Rechts.

Im Rahmen der Aktion streicht Doen Doen den „Dönermann“ von der klassischen Papiertüte, in der ein Kebab üblicherweise serviert wird.

Angst, dass sich die Geschichte wiederholt

Die Aktion soll laut Doen Doen-Inhaber Abdullah Budik ein symbolischer „Weckruf“ sein. „Ich habe Angst und Sorge davor, dass sich die Geschichte wiederholt“, sagt Budik. „Aus dieser Angst heraus wollen wir Flagge zeigen und darauf aufmerksam machen, wie leer die Gesellschaft wäre, wenn Menschen mit Migrationshintergrund Deutschland verlassen würden.“

So kurz vor der Bundestagswahl im nächsten Jahr zähle jeder Schritt und jeder Mensch, der sich an der Aktion beteilige, so der Doen Doen-Inhaber.

Symbolische Aktion als „Weckruf“

Als Symbol steht bei der Aktion der „Dönermann, der üblicherweise auf die Döner-Papiertüten gedruckt wird, im Mittelpunkt. Auf den neuen Aktions-Papiertüten verschwindet die Figur von der Verpackung.

Die Figur stehe für all die Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, so Budik. Verschwinde der „Dönermann“ und damit die Menschen mit Migrationshintergrund, verliere Deutschland mehr als nur ein Gericht –nämlich auch Menschen, Familie, Freunde und kulturelle Vielfalt, betont Budik.

In einem solchen Fall, so heißt es auch auf der Webseite der Initiative, stünde „niemand mehr für Integration und damit für alle Menschen mit migrantischen Wurzeln, die dieses Land mitgestalten.

„Deutschland darf nicht zulassen, dass rechte Kräfte unsere Gesellschaft gefährden“, heißt es auf dem Instagram-Account von Doen Doen. „Diese Aktion ist ein Weckruf. Denn was heute selbstverständlich scheint, kann morgen schon schmerzlich fehlen.“

Papiertüten online bestellbar

Auf der speziell für die Aktion eingerichteten Homepage „www.alle-komplett.org“ können Dönerläden die Papiertüten kostenlos bestellen oder selbst herunterladen und ausdrucken. „Je mehr Läden sich anschließen, desto stärker die Botschaft: Ohne uns ist Deutschland nicht komplett“, so die Initiatoren.

Verlosungs-Aktion in Stuttgart

Der Dönerimbiss für veganen Döner Doen Doen am Josef-Hirn-Platz in Stuttgart-Mitte verlost während der Aktion 50 „Kebaps“ an seine Gäste. Wer vor Ort ist, kann ein Foto des Kebaps in der Papertüte aufnehmen, es in einer Instagram-Story teilen, den Doen Doen-Account verlinken und so an der Verlosung teilnehmen.