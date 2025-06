Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, die Zahl ist nun im 13. Jahr in Folge gestiegen. Die Gründe dafür sind vielfältig.

epd 17.06.2025 - 14:22 Uhr

. Der Bedarf an humanitärer Hilfe für Flüchtlinge bleibt weiterhin hoch. Man verzeichne laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk im 13. Jahr in Folge steigende Zahlen bei den weltweit geflüchteten Menschen, sagte der Sprecher der Aktion Deutschland Hilft, Jan Brockhausen, am Dienstag in Bonn anlässlich des Weltflüchtlingstages am 20. Juni.