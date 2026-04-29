Wenn nicht alle Anzeichen täuschen, wird der Mittelfeldspieler von der TSG Hoffenheim zum VfB Stuttgart wechseln – zuvor hat er sich überraschend in der MHP-Arena blicken lassen.

Carlos Ubina 29.04.2026 - 15:39 Uhr

Die Begegnung hat sportliche Brisanz: Am Samstag tritt der VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim an – und im Landesduell geht es in der Fußball-Bundesliga um die Qualifikation für die Champions League. Dabei hätte Grischa Prömel auf dem Rasen im Blickpunkt stehen können, da er zur kommenden Saison vom Kraichgau an den Neckar wechseln soll. Bestätigt ist das noch nicht, doch der Mittelfeldspieler ist gelbgesperrt. Dennoch tauchte er am Dienstagabend im VfB-Umfeld auf. Der 31-Jährige ließ es sich nicht nehmen, bei der Jubiläumsveranstaltung der Kinder-Stiftung Agapedia in der MHP-Arena dabei zu sein – aus privater Verbundenheit zu der Einrichtung, die Fußballlegende Jürgen Klinsmann vor 30 Jahren ins Leben gerufen hat.