Aufgrund einer ME/CFS-Erkrankung hat der Baseballer Daniel Zeller seine Karriere beenden müssen. Für das nächste Spiel planen die Stuttgart Reds eine besondere Aktion.
16.04.2026 - 11:16 Uhr
Es ist eine Geste mit Tradition und großer Symbolik: der erste Wurf – „First Pitch“ –, der ein Baseballspiel eröffnet. Beim Bundesligaspiel der Stuttgart Reds gegen die Gauting Indians, die an diesem Samstag im TVC-Ballpark am Schnarrenberg aufeinandertreffen, wird diese Ehre dem ehemaligen Teamkollegen der Reds, Daniel Zeller, zuteil. Allerdings steht er nicht in Person auf dem Pitcher’s Mound, sondern als lebensgroße Pappfigur. Es geht nicht anders. Zeller selbst ist es derzeit nicht möglich, beim Spiel mit dabei zu sein – noch nicht, wie er sagt.