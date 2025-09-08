Mit Zuschüssen von bis zu 150 Euro warb die Stadt Stuttgart bislang um den Austausch alter Kühlschränke und Waschmaschinen. Mit Erfolg. Warum die Aktion nun eingestellt wird.
08.09.2025 - 11:04 Uhr
Es ist eine Art Abwrackprämie für alte Stromfresser: Wer in Stuttgart sein altes Kühl- oder Gefriergerät, die Wasch- oder Geschirrspülmaschine austauschte, konnte seit 2022 bis zu 150 Euro Zuschuss von der Stadt erhalten. Doch seit August werden keine Anträge mehr angenommen – und weil Stuttgart im kommenden Haushalt sparen muss, wird das Programm wohl auch vorerst auslaufen, heißt es von Seiten der Stadt.