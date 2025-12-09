Zum 46. Mal musizierten Schülerinnen und Schüler zugunsten der StZ-Spendenaktion und begeisterten mit einem vielseitigen und anspruchsvollen Programm

Sybille Neth 09.12.2025 - 06:00 Uhr

Tosenden Beifall spendete das Publikum den Chören und Orchestern beim 46. Adventskonzert der Schulen am 7. Dezember. Und hinter der spürbaren Freude an der Musik, dem Teamgeist beim gemeinsamen Musizieren darf nicht vergessen werden, wie viele Proben außerhalb der Unterrichtszeit und an den Wochenenden notwendig waren, damit das Konzert zu diesem Genuss wurde. „Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten“, zitierte Anja Schneider-Heer, die Abteilungsleiterin am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, den griechischen Philosophen Aristoteles. Matthias von Schierstaedt, Referent am selben Zentrum, der durch das Konzert führte und es organisiert hat, dankte den Eltern, die ihre Kinder ein Instrument lernen lassen und den Nachwuchs hin und wieder auch zum Üben ermahnen.

Viele kräftige Kinderstimmen Das musikalische Programm des Konzerts war vielfältig: Fröhlich gesungene und gepfiffene Kinderlieder mit viel pantomimischer Untermalung vom Chor der Schönbuchschule Leinfelden mit ihrer Leiterin Elisabeth Knöpfle-Schäfer und der lautstarken 50-köpfigen Kinderschar der Grundschule Weinsberg mit ihren Musikpädagogen Levin Lüfter und Marcus Trübendörfer. Sie luden zu einer musikalischen Weltreise von England über China bis nach Südamerika ein.

Auch die Titelmelodie eines der beliebtesten Filme zur Weihnachtszeit „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ertönte in der gut besetzten evangelischen Stadtkirche Bad Cannstatt, gespielt vom Junior-Orchester des Goethe-Gymnasiums Ludwigsburg in einer Besetzung mit Harfenistin und zahlreichen Streichern sowie Bläsern und unter der Leitung von Birgit Wößner. Zum Auftakt hatten ebenfalls die Ludwigsburger Schülerinnen und Schüler das Publikum in die gebührende festliche Stimmung mit dem berühmten Canon in D von Johann Pachelbel versetzt.

Ukulelen und Salsa-Klänge

Mit einer ungewöhnliche Kombination aus Chor, Streichern, Ukulelen und Congas spielte der Schulchor und das Orchester des Gottlieb-Daimler-Gymnasiums Stuttgart ein vielseitiges Programm unter der Leitung von Melanie Váradi und Joscha Eltrop. Vom irischen Traditional über Harry Potter-Filmmusik bis hin zu dem mitreißenden Salsa-Stück Cantar.

Den fulminanten Abschluss bildete das stattliche Sinfonieorchester des Theodor-Heuss-Gymnasiums Esslingen unter der Leitung von Manuela Pfau und Volker Spiegel mit dem anspruchsvollen zweiten Satz aus der „Italienischen“ von Felix Mendelssohn Bartholdy und der berühmten Pastorale aus dem Weihnachtskonzert von Angelo Corelli. Begeistertes Rufen und Standing Ovations würdigten diese besonders Leistung.

Das traditionelle Konzert zugunsten von „Hilfe für den Nachbarn“ ist alljährlich ein besonderes festliches und besinnliches Glanzlicht inmitten der StZ-Weihnachtsaktion. Der herzliche Dank geht an alle Mitwirkenden, an die Organisation durch das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, an die zahlreichen helfenden Hände im Hintergrund und an die evangelische Stadtkirche Bad Cannstatt als Gastgeberin und besonders an Mesner Moritz Blana.

Die junge Mutter hat keine Küche

Das Geschirr spült Frau E. im Badezimmer, denn in der Wohnung, in der sie mit ihrem zweijährigen Kind lebt, gibt es keine Küchenausstattung – nicht einmal ein Spüle. Die alleinerziehende Mutter behilft sich so gut es geht: Zum Kochen besitzt sie eine einzige Kochplatte, und ein alter Kühlschrank steht ebenfalls in der sonst leeren Küche.

Dennoch ist Frau E. froh, dass sie diese Wohnung hat, in der sie mit allerlei Provisorien haust. Als sie 2023 geheiratet hat, sah für sie das Leben noch hoffnungsvoll aus. Doch schon bald nach der Hochzeit kam alles anders: Sie wurde von ihrem Mann geschlagen und gedemütigt. Als sie schwanger wurde, hat sie diesen Zustand schnell beendet, auch zum Wohle ihres ungeborenen Kindes. Sie hat sich von dem aggressiven Mann getrennt und eine eigene Wohnung gefunden.

Sie bezieht Bürgergeld, Kindergeld und Unterhaltsvorschuss vom Vater des Kindes. Das reicht ihr zum Leben, aber eine Kücheneinrichtung mit Elektrogeräten kann sie sich nicht leisten. „Hilfe für den Nachbarn“ bittet deshalb um Spenden für die junge Mutter.

JEDE SPENDE IST WILLKOMMEN

Spenden

