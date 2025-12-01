Schüler aller Schularten musizieren zugunsten von Hilfe für den Nachbarn. Die Grundschüler der Schönbuchschule Leinfelden-Echterdingen haben großen Spaß dabei.

Sybille Neth 01.12.2025 - 00:00 Uhr

Die gute Laune beim Adventskonzert der Schulen ist garantiert, denn die Kinder der Schönbuchgrundschule Leinfelden-Echterdingen bringen fünf fröhliche Lieder mit. Musikpädagogin Elisabeth Knöpfle-Schäfer schafft es spielerisch und mit Humor, den Kinderchor für swingenden Rhythmus und für pantomimische Einlagen zu begeistern. Alle haben Spaß bei den Proben, die im Herbst begonnen haben und bei denen sie sich die Texte als eine Art Quiz zusammen erarbeiten. Wer einen Vers schon kann, sagt ihn in der Runde vor und sofort macht man sich daran, die Strophen zu ergänzen. Schritt für Schritt werden die Lücken singend gefüllt, so lernen die Kinder gemeinsam, bis der Text vollständig ist: „Knack und back, leck und schmeck in den Mund – nix wie weg“ – so wird im Lied „Wenn die Weihnachtswichtel backen“ das Chaos in der Küche geschildert. Die mitreißenden Melodien und witzigen Texte des Komponisten Peter Schindler fördern kindlichen Bewegungsdrang und kindlicher Begeisterung für skurrile kleine Geschichten. Wie die vom Schneemann, der ans Fenster klopft, weil es ihm so kalt ist und dann von einem hilfsbereiten Kind auf den Herd gesetzt wird.

Können und Freude an der Musik

Zum 46. Mal singen und musizieren Schülerinnen und Schüler aller Schularten zugunsten der Spendenaktion der Stuttgarter Zeitung „Hilfe für den Nachbarn“. Sie leisten damit nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung derer, die auf der Schattenseite der Gesellschaft leben, sondern sie verblüffen und begeistern das Publikum mit ihrem Können. Veranstalter sind das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung sowie das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Die Schirmherrschaft hat dieses Jahr freundlicherweise die Kultusministerin Theresa Schopper übernommen.

Zur Einstimmung kommen vom Streicherensemble des Goethe-Gymnasiums Ludwigsburg festliche Klänge aus dem Barock unter der Leitung von Birgit Wößner. Sie tritt zudem auch mit dem Junior Orchester auf und die Schüler der Klassen fünf bis sieben spielen den Weihnachtsklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Mit der besonders anspruchsvollen 4. Sinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy werden die 33 Jugendlichen des Theodor Heuss Gymnasium Esslingen zusammen mit ihrer Musiklehrerin Manuela Pfau das Publikum verzaubern. Das Gottlieb Daimler-Gymnasium aus Stuttgart präsentiert unter der Leitung von Melanie Váradi und Joscha Eltrop eine ungewöhnliche Mischung bestehend aus dem Chor mit 25 Schülern und Schülerinnen sowie einem Ukulele-Septett.

Zum Schluss singen alle gemeinsam

Und wenn der Chor der Grundschule Weinsberg unter der Leitung von Levin Lüftner „Feliz Navidad“ von José Feliciano lautstark anstimmt, wird schon mancher im Publikum mehr oder weniger laut mitsingen wollen. Denn auch das gehört traditionell zum Adventskonzert: Am Schluss singt die ganze Kirche gemeinsam. Dieses Mal wird es das allseits bekannte Weihnachtslied „Oh Du fröhliche“ sein – für den Text aller drei Strophen ist auf alle Fälle im Programmheft gesorgt.

Das Konzert beginnt am 7. Dezember um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Bad Cannstatt. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Es herrscht freie Platzwahl. Der Eintritt ist frei. Es wird um großzügige Spenden für „Hilfe für den Nachbarn“ gebeten.

Die teure Anerkennung des Abschlusses

Fachkräfte werden gesucht und Herr J. könnte so eine hoch qualifizierte Fachkraft auf dem deutschen Arbeitsmarkt sein. Das Problem: sein Master-Studienabschluss im Bereich Informationstechnologie-Ingenieurwesen sowie Betriebswirtschaft, den er an zwei Universitäten im Iran abgelegt hat, muss übersetzt und als ein deutsches Hochschulzeugnis bewertet werden. Das kostet zusammen stolze 746 Euro Gebühren. Auf die Zeugnisbewertung durch die Kultusministerkonferenz entfallen 416 Euro. Die Übersetzung der Zeugnisdokumente ins Deutsche kostet 330 Euro.

Mit seiner Frau und den beiden kleinen Kindern lebt er noch im Asylverfahren. Die hohen Gebühren für die Dokumente kann sich die junge Familie nicht leisten. Herr J. spricht gut Deutsch und besucht einen Sprachkurs im fortgeschrittenen Niveau B2. Seine Ehefrau ist zuhause, denn das jüngere Kind ist noch ein Baby. Das ältere besucht den Kindergarten.

Hilfe für den Nachbarn bittet deshalb um Spenden, damit Herr J. die Anerkennung seines Uni-Abschlusses und die Übersetzung bezahlen und sich dadurch eine berufliche Existenz aufbauen kann.

JEDE SPENDE IST WILLKOMMEN UND KOMMT DIREKT BEI DEN MENSCHEN AN

Spenden

Liebe Leserin, lieber Leser, wenn Sie helfen wollen können Sie Online spenden unter http://www.stz-hilfe.de/ oder mit einer Überweisung auf das Konto: IBAN: DE53 6005 0101 0002 2262 22, Baden-Württembergische Bank Bic/Swift: SOLADEST600 Bitte vermerken Sie das Kennwort „Hilfe für den Nachbarn“. Weitere Informationen zur Spendenaktion finden Sie unter www.stuttgarter-zeitung.de/stz-hilfe Die StZ dankt allen Spendern! Sachspenden Wir können leider keine Sachspenden entgegen nehmen. Bitte wenden Sie sich an die Sozialkaufhäuser oder an den Verschenkmarkt der Stadt Stuttgart.