Eine Schülerfirma des Johannes-Kepler-Gymnasiums hat ihre Produkte im Leocenter angeboten. Trotz großer, positiver Resonanz fanden nicht alle Designs den gewünschten Zuspruch.
Auch wenn die Schülerfirma Captain Hooks’ des Johannes-Kepler-Gymnasiums (JKG) Leonberg bei ihrer Verkaufsaktion im Leocenter nicht ganz ihr selbst gestecktes Ziel erreicht hat, herrscht im Projektteam doch Zufriedenheit. „Wir wollen mit unseren Produkten einen Mindestumsatz von 500 Euro machen“, hatte Sophia Barbosa-Schlemmer noch am Nachmittag des ersten öffentlichen Verkaufstags erklärt. Am Ende hatte das Team „nur“ 425 Euro durch den Verkauf von Kartentaschen und Taschenhaken umgesetzt. Die Spenden, die die Schüler teilweise für ihr Engagement erhalten haben, sind in diesem Betrag aber noch nicht berücksichtigt.