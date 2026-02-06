Aktion im Sommer Standkörbe laden künftig in Ludwigsburg zum Verweilen ein
15 der Sitzgelegenheiten werden im Sommer an verschiedenen Orten in Ludwigsburg aufgestellt und spenden Schatten. Das Besondere: Sie sind „made in Ludwigsburg“.
15 der Sitzgelegenheiten werden im Sommer an verschiedenen Orten in Ludwigsburg aufgestellt und spenden Schatten. Das Besondere: Sie sind „made in Ludwigsburg“.
In der Therapeutischen Werkstatt auf der Karlshöhe in Ludwigsburg riecht es nach Holz. Rund sechs Wochen nach Weihnachten werden hier sogar noch Saisonprodukte wie Engel auf Vorrat produziert. „Wenn’s zwischenrein passt“, erklärt der Arbeitserzieher Georg Walz, der mit fürsorglichem Auge über seine Schützlinge wacht. Buchstützen, Insektenhotels oder Bienenbeuten sind weitere Produkte, die die Szenerie bestimmen.