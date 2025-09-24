In Amsterdam gehen genervte Bürger juristisch gegen die Stadt vor. Die mache zu wenig, um die lästigen Besucher abzuschrecken.
24.09.2025 - 14:43 Uhr
Im niederländischen Amsterdam verklagen Aktivisten die Stadtverwaltung und die grüne Bürgermeisterin Femke Halsema, weil die Kommune ihrer Meinung nach nicht genug gegen den Massentourismus unternimmt. Eine Bürgerinitiative hat 50 000 Euro eingesammelt, um die Anwälte bezahlen zu können. Zusammen mit zwölf weiteren Bürgerorganisationen wurde jetzt die Klage eingereicht.