Die Hauptstadt will Touristen für nachhaltiges Verhalten belohnen. Noch werden allerdings Partner für die Aktion gesucht.
14.04.2026 - 10:59 Uhr
Berlin-Touristen können sich künftig kleine Vorteile erarbeiten, wenn sie zum Beispiel Müll einsammeln oder sich anderweitig nachhaltig bei ihrer Reise verhalten. Noch diesen Sommer soll das Programm „BerlinPay“ starten. Im Fokus stehen dabei in diesem Jahr die Gewässer, wie aus einer Webseite der Tourismusagentur Visit Berlin hervorgeht. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.