Verdi-Warnstreik im Kreis Ludwigsburg Streik sorgt für Einschränkungen im Klinikbetrieb

Am Donnerstag und Freitag wird im Landkreis Ludwigsburg in Behörden, Sparkassen und Kliniken die Arbeit niedergelegt. In den RKH-Kliniken müssen deswegen Operationen und Behandlungen verschoben werden.