Einmal im Jahr wird für die Öffentlichkeit geöffnet, was sonst für die Bewohner privates Refugium, Rückzugsort, Oase ist.

Franziska Kleiner 07.06.2026 - 13:37 Uhr

Einen Tag lang haben die Korntaler gezeigt, was sonst der Öffentlichkeit verschlossen bleibt: Am Tag der Offenen Gärten öffneten 19 Familien ihren Rückzugsort. Mit Unterstützung der Stadt sollte die Gartenstadt sichtbar werden, für deren Erhalt vor allem eine Lokale Agendagruppe lange gekämpft hatte. Der Tag der Offenen Gärten wurde musikalisch-literarisch gestaltet von Künstlern, die im Ort leben. Unter anderem vorgesehen war eine Matinee mit der Flötistin Gaby Pas-Van Riet, eine Lesung der Schauspielerin Astrid M. Fünderich sowie musikalisch umrahmte Geschichten des Entertainers und Autors Roland Baisch. (fk)