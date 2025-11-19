Ehrenamtliche und Pflegeheimbewohner in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) sind mit Laternen durch die Nacht gezogen. Warum solche Aktionen bald vielleicht nicht mehr möglich sind.
Mancher wird nicht schlecht gestaunt haben, als er neulich eine Gruppe von Rollstuhlfahrern mit Laternen in Kornwestheim gesehen hat. Dabei handelte es sich um eine Aktion des Fördervereins des Jakob-Sigle-Heims. „Das war ein voller Erfolg. Die Leute hatten sehr viel Spaß dabei“, sagt Anita Scholl. Dennoch treibt sie auch die Sorge um die Zukunft des Vereins um.