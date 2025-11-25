Das Rathaus in Wimsheim zeigt im wahren Wortsinn Flagge. Eine Fahne soll symbolisieren, wofür die Gemeinde steht. Auch eine Lesung wird am Donnerstag geboten.

Brunhilde Arnold 25.11.2025 - 13:16 Uhr

Das Statement„Keine Gewalt gegen Frauen“ soll die Fahne symbolisieren, die der Bürgermeister Mario Weisbrich am Donnerstag, 27. November, um 16 Uhr vor dem Wimsheimer Rathaus hissen wird. Die Fahne steht für den Kampf gegen Gewalt, wie Frauen sie an vielen Orten und Stellen nahezu täglich erfahren. Mit der Aktion, die mit der Gleichstellungsbeauftragten des Enzkreises, Kinga Golomb, organisiert wurde, reiht sich die Gemeinde ein in jene Kommunen im Enzkreis, in denen bereits in der Vergangenheit die Fahne mit der Aufforderung „Nein zu Gewalt an Frauen“ wehte.