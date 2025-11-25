Das Rathaus in Wimsheim zeigt im wahren Wortsinn Flagge. Eine Fahne soll symbolisieren, wofür die Gemeinde steht. Auch eine Lesung wird am Donnerstag geboten.

Das Statement„Keine Gewalt gegen Frauen“ soll die Fahne symbolisieren, die der Bürgermeister Mario Weisbrich am Donnerstag, 27. November, um 16 Uhr vor dem Wimsheimer Rathaus hissen wird. Die Fahne steht für den Kampf gegen Gewalt, wie Frauen sie an vielen Orten und Stellen nahezu täglich erfahren. Mit der Aktion, die mit der Gleichstellungsbeauftragten des Enzkreises, Kinga Golomb, organisiert wurde, reiht sich die Gemeinde ein in jene Kommunen im Enzkreis, in denen bereits in der Vergangenheit die Fahne mit der Aufforderung „Nein zu Gewalt an Frauen“ wehte.

 

Gedenk- und Aktionstag: Bekämpfung von Gewalt gegenüber Frauen

Mit Aktionen und Veranstaltungen erinnert der Enzkreis an den 25. November, den jährlichen Gedenk- und Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen. Im Jahr 1999 ist der Tag von den Vereinten Nationen nach der Ermordung von zwei Frauen initiiert worden.

Nach dem Hissen der Fahne in Wimsheim begrüßt die Landtagsabgeordnete Stefanie Seemann (Grüne) die Teilnehmenden im Sitzungssaal des Wimsheimer Rathauses. Die Autorin Eva Biringer liest dort aus ihrem Buch „Unversehrt. Frauen und Schmerz“. Darin kritisiert sie unter anderem „die gesellschaftliche Haltung gegenüber dem Schmerz von Frauen“. Die Wimsheimer Landfrauen bieten einen Imbiss an, und die Gäste können sich mit der Autorin sowie Vertreterinnen und Vertretern von Hilfsorganisationen und Beratungsstellen austauschen und informieren.