Seit 15 Jahren verteilt die Kreisdiakonie Ludwigsburg zum Schulstart neue Ranzen an Bedürftige. Die Familien sind dankbar, der Diakon selbst hat gemischte Gefühle.
13.09.2025 - 07:00 Uhr
Im vergangenen Jahr ist der Schulranzen von Alia Saleh (Name geändert) kaputt gegangen. Die Viertklässlerin aus Ludwigsburg hatte sich daraufhin direkt im Laden einen Neuen ausgesucht – nur war schnell klar: Den konnte sich ihre Mama Bahira nicht leisten. „Neue Schulranzen sind wirklich teuer, sie kosten über 100 Euro. Denn man will ja auch eine gute Qualität“, sagt Bahira Saleh, die 2015 aus Syrien nach Ludwigsburg kam. Das Geld ist knapp, sie muss drei Kinder versorgen und darf erst ab Oktober anfangen zu arbeiten.