Bei der Aktion „Aktive Sommerferien“ können Leserinnen und Leser Wanderevents in der Region erleben. Am Samstag ging es mit Nanette Westermann zum Qigong-Workshop im Degerlocher Wald.
Der Wald: ein Ort der Ruhe und Erholung. Auch an diesem Samstagmorgen verirren sich lediglich ein paar Jogger und Menschen mit Hunden in den Forst beim Fernsehturm in Stuttgart-Degerloch. Einige von ihnen schauen neugierig, andere verwundert, als sie sehen, wie sich eine Gruppe Menschen im Kreis aufstellt, die Augen schließt und die Arme in Richtung Blätterdach reckt. „Wir beginnen mit einigen Atemübungen“, erklärt Kursleiterin Nanette Westermann, die die sieben Teilnehmenden am Samstagvormittag in die Kunst des Qigong einweiht. „Qi ist die Energie und Gong die Arbeit oder Errungenschaft. Dabei geht es darum, mit der Lebensenergie zu arbeiten“, erklärt Westermann zu Beginn.