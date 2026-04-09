Auf Google Maps können Adressen durch Änderungsvorschläge umbenannt werden. Aber wer hat denn da Böses im Sinn? Die CDU hat nach einer Aktion von Unbekannten überall im Land alle Hände voll zu tun.
Hamburg/Berlin - Ist das noch ein alberner Witz oder schon großangelegte Protestaktion? Bundesweit haben beim Kartendienst Google Maps diverse Geschäftsstellen von CDU und auch CSU zumindest zwischenzeitlich den Namen "Eierhaus" getragen. Bekannt wurden am Donnerstag Fälle aus Berlin, Bayern, Hamburg, Hessen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Zuvor hatten die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und WDR über das großangelegte Namensdebakel berichtet.