Die 24. Nacht der Lieder im Theaterhaus zeigt wieder an zwei Abenden im ausverkauften Theaterhaus die Vielfalt und Stärke dieser Stadt.
21.12.2025 - 16:43 Uhr
Es sind schwere Zeiten. Das merkt man auch an diesen beiden Abenden im Theaterhaus. Wie immer hat Kolumnist Joe Bauer ein Programm auf die Bühne gebracht, dass die Vielfalt Stuttgarts zeigt. Doch was früher selbstverständlich war, keines Gedankens wert, dass da Menschen aus aller Herren Länder auf der Bühne stehen, deren Heimat Stuttgart geworden ist, muss heutzutage betont werden; was früher selbstverständlich war, ist nun eine wichtige Aussage: Kunst verbindet, Musik verbindet.