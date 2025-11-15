Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt organisieren wieder die Weihnachtssternaktion: In jedem nummerierten Stern steckt der Wunsch eines Kindes.
15.11.2025 - 16:00 Uhr
In der Vorweihnachtszeit einen Zettel ausfüllen mit einem oder mit mehreren Wünschen darauf in der Hoffnung, der eine oder andere möge in Erfüllung gehen, das erfreut auch besonders jene Kinder, die das Jahr über wenig Anlass haben, daran zu glauben, dass Wünsche wahr werden können. Deshalb gibt es sowohl bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen als auch in Filderstadt jetzt die Aktion Wunschstern.