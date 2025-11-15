In der Vorweihnachtszeit einen Zettel ausfüllen mit einem oder mit mehreren Wünschen darauf in der Hoffnung, der eine oder andere möge in Erfüllung gehen, das erfreut auch besonders jene Kinder, die das Jahr über wenig Anlass haben, daran zu glauben, dass Wünsche wahr werden können. Deshalb gibt es sowohl bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen als auch in Filderstadt jetzt die Aktion Wunschstern.

Kinder aus nicht begüterten Familien haben Wünsche notiert – sie sind jetzt mit Sternen verknüpft, die verschiedene Nummern haben. Nun sollen möglichst viele Menschen solch einen Stern zu sich nehmen und den darin enthaltenen Wunsch erfüllen. In Filderstadt ist die Sternenausgabe an diesem Samstag, 15. November, von 7.30 bis 13 Uhr im Hof der Jakobuskirche in Bernhausen (Pfarrberg 2), in Leinfelden-Echterdingen hängen die Sterne an den Bäumen der Zweigstellen der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen – hier gibt es bis jetzt 400 Wunschsterne. Die Wünsche stammen von Kindern zwischen einem und 18 Lebensjahren, der Wert des Geschenks sollte bei 30 bis maximal 40 Euro liegen und das Präsent verpackt sein. In Bernhausen kann es an der Sammelstelle „fuzo“ in der Fußgängerzone abgegeben werden, in Leinfelden-Echterdingen nehmen es die Zweigstellen der Bank entgegen.

„Die Not ist groß“, so Margot Vees von der Bürgerstiftung LE. Immer häufiger stehe warme Kleidung statt Spielzeug auf den Wunschzetteln. „So ein Weihnachtsgeschenk ist ein kleines Stück Glück, das oft mehr bedeutet, als man denkt“, weiß das Organisationsteam im Amt für Jugend, Ältere und Vereine in Filderstadt. Natürlich könne auch Geld gespendet werden, damit auch jene Wünsche erfüllt werden, die keine Paten gefunden haben. In Filderstadt gibt es zudem noch die Städtische Weihnachtsspendenaktion für Menschen in Not. „Da stehen uns etwa 43 000 Euro für etwa 2000 Menschen zur Verfügung“, sagt Heike von Broock, stellvertretende Leiterin des Amts für Integration, Migration und Soziales: „Da können wir keine großen Geldbeträge im Einzelnen auszahlen“. Und es gibt ein Spendenkonto speziell für die Partnerstadt Poltawa in der Ukraine. Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub erklärt: „In diesem Jahr bedenken wir mit den Spenden einerseits Menschen in unserer Stadt und andererseits unsere vom Krieg betroffene Partnerstadt Poltawa vor Ort.“

Wunschsterne in Filderstadt und in Leinfelden-Echterdingen