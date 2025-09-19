Die Filderstädter Bürgerstiftung lobt wieder einen Wettbewerb aus, um die Filderstädter des Jahres zu finden.

﻿ In Filderstadt engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich und tun dies oft in aller Stille, teilt die Filderstädter Bürgerstiftung mit. „Für dieses Engagement gehört ihnen unsere Bewunderung, unsere Anerkennung und unser Dank“, sagt der Stiftungsvorsitzende Wolfgang Herb. Und: „Ohne diese Tatkraft, das Einstehen für Andere, die freiwillige uneigennützige Hilfe im Alltag, wäre vieles in Filderstadt nicht zu bewältigen.“

Preisträger werden beim Neujahrsempfang geehrt

Unter den Vorschlägen, die bis 15. November bei der Stiftung eingereicht werden, wählt eine Jury, die Preisträger aus, die im Rahmen des Neujahrsempfangs der Stadt dann geehrt werden. „Unser Ziel ist, durch die Preisverleihung Vorbilder für andere Menschen in Filderstadt zu schaffen“, sagt Wolfgang Herb.

Vorschläge können per E-Mail an stillehelden@buergerstiftung-filderstadt.de oder an info@buergerstiftung-filderstadt.de geschickt werden. Die Postadresse der Stiftung lautet: Carl-Spitzweg-Straße 16 in Filderstadt.