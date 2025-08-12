Die Jugendlichen vom Leonberger Seehaus haben zum Glemseck 101 erneut ein Motorrad umgebaut. Es wird zugunsten der Opfer- und Traumaberatungsstellen verlost.

Eines der größten Motorradtreffen Europas steht bevor: das Glemseck 101. Vom 5. bis 7. September treffen sich Motorradbegeisterte aus der ganzen Welt am Glemseck in Leonberg. Neben dem Achtelmeilen-Rennen ist auch in diesem Jahr die Motorradverlosung wieder einer der Höhepunkte. Dieses Jahr wartet eine vom indischen Hersteller Royal Enfield für den Umbau gesponserte Maschine – einen Guerilla 450 Custom Roadster.

Der neue Name des umgebauten Motorrads: „Löwenherz“

In der Werkstatt „Glemseck Moto“ des Seehauses – direkt gegenüber des Glemsecks – bauen straffällig gewordene Jugendliche schon seit einigen Jahren Motorräder um, die dann beim Glemseck 101 verlost werden. Unter der ehrenamtlichen Anleitung von Matthias Stockmann ist jetzt aus der Royal Enfield die „Löwenherz“ geworden.

Auch für den Umbau hat das Seehaus – ein Jugendstrafvollzug in freien Formen – Sachspenden erhalten. „Die ‚Löwenherz’ schaut nicht nur gut aus, sondern ist auch ready for race und wird beim Achtelmeilen-Rennen mitfahren“, kündigt man an. Auch beim Hersteller ist man begeistert.

„Die Initiative des Seehaus steht für gesellschaftliche Verantwortung und echte Perspektiven für junge Menschen“, erklärt Kai Petermann, der Marketing Manager von Royal Enfield. Man freue sich, die Zusammenarbeit fortzusetzen und das Seehaus bereits im zweiten Jahr in Folge bei seinem Umbauprojekt zu unterstützen. „Dass die Guerrilla 450 in diesem Kontext zur Plattform für etwas Neues wird, bringt für uns auf den Punkt, was ‚Pure Motorcycling’ bedeuten kann.“

Das ist sie: Vor wenigen Wochen nahm Landes-Justizministerin Marion Gentges, CDU, auf der Royal Enfield Platz – unter dem prüfenden Blick des Landtagsabgeordneten Reinhard Löffler. Foto: Simon Granville

Neben der Royal Enfield gibt es zahlreiche weitere Sachpreise zu gewinnen, die von Unternehmen aus der Motorradszene gespendet wurden. Die Lose können bis zum 7. September, 12 Uhr, bestellt werden, und zwar auf https://seehaus-ev.de/motorradverlosung-glemseck101 . Auch vor Ort beim Glemseck 101 gibt es Lose. Die Gewinner werden am 7. September gegen 14 Uhr ermittelt.

Gesucht: ein Motorradschrauber, der die Jugendlichen anleitet

Dass in Zukunft weitere Maschinen beim Seehaus umgebaut werden, dafür werden gerade Vorbereitungen getroffen: Zukünftig soll eine Motorradwerkstatt entstehen. Dazu sucht das Seehaus noch einen Motorradschrauber, der die Jugendlichen beim Customizing und Restaurieren anleitet und ausbildet.

Der Erlös der Verlosung kommt den Opfer- und Traumaberatungsstellen zugute. Seehaus-Mitarbeiter begleiten dabei Opfer von Straftaten und von traumatischen Situationen wie Unfällen oder Verlust von Familienangehörigen durch Unfälle. Oft haben Geschädigte niemanden, mit dem sie das Erlebte aufarbeiten können und fühlen sich allein gelassen. Die Opferberater unterstützen sie bei der Aufarbeitung.