An den nächsten drei Samstagen räumen freiwillige Helferinnen und Helfer wieder anderer Leute Dreck weg: In etlichen Esslinger Kreiskommunen finden „Putzete“ statt.
12.03.2026 - 14:00 Uhr
Eigentlich ist es paradox: Da opfern Männer, Frauen und Kinder ihre Freizeit, um ehrenamtlich anderer Leute Müll einzusammeln. Die andere Seite jedoch: Würden sie es nicht tun, müssten die Kommunen eine Menge Geld aufbringen, um dem ganzen Dreck Herr zu werden. Oder es würde in Ort, Wald und Flur eben aussehen wie unter dem viel zitierten Sofa der Hempels.