Rund um die Orange Days stellen Kommunen, Beratungsstellen und Schulen bis Mitte Dezember vielfältige Aktionen vor. Sie wollen Mut machen und über Hilfsangebote informieren.
25.11.2025 - 14:38 Uhr
Jede dritte Frau in Deutschland erlebt körperliche oder sexualisierte Gewalt. Zwei von drei Frauen erleben sexuelle Belästigung, etwa ein Viertel werden Stalking-Opfer und fast die Hälfte aller Frauen werden mit psychischer Gewalt konfrontiert. Diese Zahlen nennt das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.