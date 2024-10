Tanzt der Bär wirklich am Wochenende? Oder steckt er im Stau fest? Fest steht: Gleich mehrere Veranstaltungen dürften die Besuchermassen anziehen. Am Sonntag, 13. Oktober, wird das Kastanienbeutelfest gefeiert. Von 11 Uhr bis 18 Uhr gibt es einen großen Kunst- und Genussmarkt, ein buntes Programm für die ganze Familie und dieses Mal auch noch einen französischen Markt. Am Nachmittag öffnen dann zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt ihre Türen. Und als ob das noch nicht genug wäre, sind wie schon seit Wochen im Blühenden Barock die Kürbisse eine große Attraktion vor allem für auswärtige Besucher. Die am Sonntag nochmals an Attraktivität gewinnt, wenn die größten Kürbisse im Kampf um die Europameisterschaft auf die Waage gehievt werden.

Innenstadtstraßen gesperrt, Busse werden umgeleitet

Der französische Markt bringt Urlaubsgefühle zurück. Foto: Simon Granville

Weil wegen des Kastanienbeutelfests die Innenstadt (die Wilhelmstraße, die Arsenalstraße und die Myliusstraße sowie davon abgehende Seitenstraßen) für den Autoverkehr gesperrt ist, müssen alle Buslinien umgeleitet werden – und zwar schon von Betriebsbeginn an bis etwa 21 Uhr. Einzelne Haltestellen – Uhlandstraße, Gartenstraße und Arsenalplatz, Forum am Schlosspark und Rathaus – entfallen, eine Ersatzhaltestelle fürs Rathaus gibt es stadteinwärts kurz vor dem Sternkreisel. In die andere Richtung müssen die Fahrgäste statt am Rathaus schon am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) oder erst am Residenzschloss aussteigen. Immerhin: Die Busse der Linien 421,422, 425 und 427 fahren von 13 bis 18 Uhr in der Innenstadt alle zehn, die Linien 426 und 430 alle 15 Minuten. Einheimischen wird empfohlen, möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Innenstadt zu kommen – kostenlose und bewachte Fahrradstellplätze gibt es im Rathaushof.

Stadt setzt auf Parkleitsystem, zusätzliche Parkplätze und Stadtnavi

Wer mit dem Auto in die Stadt kommt, sollte dem Parkleitsystem folgen. Zudem gibt es auf www.ludwigsburg.de und auf www.luis-ludwigsburg.de einen Plan mit innenstadtnahen Parkmöglichkeiten. Außerdem verweist die Stadt auf zusätzliche kostenlose Parkplätze – bei den beiden Aldi-Filialen in der Martin-Luther-Straße und der Marbacher Straße, an der VR-Bank in der Schwieberdinger Straße und beim Finanzamt in der Alt-Württemberg-Allee. Dort gebe es auch Hinweise zum Busangebot für die Weiterfahrt. Zudem empfiehlt die Stadt die Nutzung des Stadtnavi, das unter https://stadtnavi.swlb.de/ zu finden ist. So könne man sich bereits vor der Fahrt über Parkmöglichkeiten und deren Auslastung informieren.