Weihnachten im Kreise der Liebsten feiern – für viele ist das nicht möglich. Diese Aktionen in Stuttgart und der Region bringen Menschen zusammen, die sonst an Heiligabend und den Feiertagen alleine wären.

Wer Weihnachten feiert, verbringt Heiligabend, den Abend des 24. Dezembers, meist im Kreise der Liebsten – sei es die Familie oder der Freundeskreis. Gleichzeitig gibt es viele Menschen, die diesen Rückhalt nicht haben und sich einsam fühlen. Verschiedene Einrichtungen, Initiativen und Gastronomien in Stuttgart und der Region haben es sich zur Aufgabe gemacht, das zu ändern.

Gemeinsam schlemmen und feiern

Im Haus der Diakonie in Stuttgart wartet „eva’s Stall“, eine Initiative organisiert von der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart (eva), auf Menschen, die sich an Heiligabend einsam fühlen oder sich eine Feier schlichtweg finanziell nicht leisten können. Bei einer Weihnachtsfeier am 24. Dezember können Besucherinnen und Besucher an einem Gottesdienst in der Hospitalkirche teilnehmen (15.45 Uhr) und sich ab 16.30 Uhr auf ein gemeinsames Weihnachtsessen mit Saitenwürstle und Kartoffelsalat sowie eine Theatershow freuen.

Als Teil der Weihnachtstradition erhalten alle Gäste nach der Feier eine Tasche mit warmer Kleidung, Süßigkeiten, Einkaufsgutscheinen und Spielsachen. Auch an den Weihnachtsfeiertagen startet die Einrichtung Aktionen wie gemeinsames Singen und Frühstücken. Haus der Diakonie, Büchenstr. 34, S-Mitte

Weihnachtsessen in Stuttgart und der Region bringen Menschen zusammen. (Symbolbild) /imago/Dariusz Matuszek

In guter Gesellschaft sind Gäste auch beim großen Weihnachtsessen, das der Gastronom Dimitrios Evangelopoulos am 24. Dezember in der Vereinsgaststätte des TSV Weilimdorf „Beim Dimi“ in Stuttgart-Weilimdorf veranstaltet. In seinem Restaurant bietet er von 12 bis 16 Uhr ein kostenloses Buffet für „alle Bedürftigen, einsamen und in Not geratenen Menschen“ an. Dazu gibt’s Musik, nette Gespräche und Geschenke für alle Gäste. Beim Dimi, Giebelstr. 66, S-Weilimdorf

Auch im Rotenberger Weingärtle auf dem Stuttgarter Rotenberg können Gäste an Weihnachten zum Schlemmen einkehren – zwar auf eigene Kappe, dafür inklusive Ausblick über die Stadt. Im Restaurant erwartet sie ein festliches Vier-Gänge-Menü. Wer doch lieber zuhause isst, bekommt das Festtagsessen auch zum Mitnehmen. Rotenberger Weingärtle, Württembergstr. 317, S-Rotenberg

Auf Social Media connecten

Keine Lust auf Völlerei und niemand ist da, der oder die Zeit für Unternehmungen an Weihnachten hat? Die Online-Plattform „Keine(r) bleibt allein“ vermittelt Menschen, die sich einsam fühlen, auf sozialen Netzwerken untereinander und bringt sie in der Weihnachtszeit zusammen. Die Aktion entstand bereits im Jahr 2016 aus einem Hashtag mit dem Ziel, Menschen, die sich an Weihnachten einsam fühlten, zusammenzubringen. Der Mannheimer Projekt-Initiator Christian Fein entwickelte die Aktion schließlich immer weiter.

Heute kann man sich via Direktnachricht auf Instagram oder Facebook-Messenger anmelden und sich an Menschen, die an Weihnachten ebenfalls Anschluss suchen, vermitteln lassen. Die Aktion gilt für den gesamten deutschsprachigen Raum, bringt aber Menschen aus derselben Stadt oder Region zusammen. Die Teilnehmenden können dann selbst entscheiden, ob, wie und wo sie sich treffen.

Aktionen in der Region

Auch in der Region bleiben Menschen, die an Weihnachten Gesellschaft suchen, nicht allein. In Ludwigsburg beispielsweise bringt die Diakonie Leute an Heiligabend zusammen. Im Rahmen der Aktion „Heiligabend allein?“ lädt der Kreisdiakonieverband Ludwigsburg von 15.30 bis 19.30 Uhr in die Feuersee-Mensa zum gemeinsamen Essen, Feiern und Singen ein. Feuersee-Mensa, Ludwigsburg

Wer sich an Heiligabend lediglich auf ein gutes Essen im Restaurant freut, aber Sorge hat, dass kaum ein Laden geöffnet hat, findet in Filderstadt-Bernhausen wortwörtlich einen „Anker“. Die Gaststätte Anker empfängt Gäste sowohl an Heiligabend als auch am ersten Weihnachtsfeiertag ab 16 Uhr mit der Bewirtung von Saitenwürstle, Kartoffelsalat und Kartoffelsuppe. Gasthaus Anker, Nürtinger Str. 69, Filderstadt

Unter dem Motto „Momente der Nähe“ hat die Hilfsorganisation der Malteser in ganz Baden-Württemberg mit verschiedenen gemeinschaftlichen Aktionen bereits vor Weihnachten ein Zeichen gegen Armut und Einsamkeit gesetzt. Doch auch am 24. Dezember ist noch nicht Schluss. Denn dann laden die Malteser in Kirchheim unter Teck Senioren, die etwa keine Angehörigen mehr haben, zum gemeinsamen Essen, Singen und Feiern ein. Malteser Kirchheim, Hans-Böckler-Str. 1, Kirchheim unter Teck

Treffpunkt für die Weihnachtsfeiertage

Auch an den Weihnachtsfeiertagen muss in Stuttgart niemand allein bleiben. Die Initiative der Bürgerstiftung Stuttgart „Suppotimal“ lädt am 26. Dezember von 11.30 bis 15.30 Uhr im Rahmen des öffentlichen „Weihnachtszimmers“ am Österreichischen Platz unter der Paulinenbrücke in Stuttgart-Mitte zum fröhlichen Beisammensein ein. Alle sind willkommen.