Am Samstagvormittag informieren sowohl die CDU als auch die AfD in der Cannstatter Marktstraße über ihre Wahlprogramme. Das Antifaschistische Aktionsbündnis Stuttgart & Region will das jedoch verhindern. Im Internet wird zum Protest aufgerufen.

Sebastian Steegmüller 07.02.2025 - 13:20 Uhr

Sowohl die CDU als auch die AfD werden am Samstag, 8. Februar, in der Cannstatter Marktstraße ihre Wahlstände aufbauen, um das jeweilige Programm der Parteien vorzustellen. Wenn es nach dem Antifaschistischem Aktionsbündnis Stuttgart & Region geht, soll es dazu jedoch nicht kommen. In sozialen Netzwerken wird mit einem Flyer dazu aufgerufen, direkt zu handeln und die Wahlstände ab 9 Uhr zu blockieren. „Kommt am Samstag mit uns auf die Straße gegen AfD und CDU“, heißt es unter anderem auf dem Instagramkanal. Das Bündnis kritisiert die Pläne von Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) zur Verschärfung der Migrationspolitik. Es wird befürchtet, dass der Weg für eine mögliche Koalition mit der AfD freigemacht werden soll.