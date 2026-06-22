Beim bundesweiten Aktionstag „Kommunen am Limit“ werden Schritte gegen die kommunale Finanzkrise gefordert. Landrat und Rathauschefs fordern Bund und Länder zum Handeln auf.
22.06.2026 - 16:03 Uhr
Immer mehr Aufgaben bei immer leerer werdenden Kassen: Die Finanzlage der Städte, Landkreise und Gemeinden in Deutschland ist in den vergangenen Jahren zunehmend unter Druck geraten: Das kommunale Defizit lag 2025 bei rund 30 Milliarden Euro – ein historischer Höchststand, Tendenz steigend. Als Hauptursache gelten steigende Sozialausgaben, die die Kommunen per Bundesgesetzgebung leisten müssen, und bei denen in der Vergangenheit der Umfang und die Standards immer weiter erhöht wurden.