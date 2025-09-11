Schloss Monrepos, Haus der Freimaurer, Becksches Palais: Am Tag des offenen Denkmals öffnen im Kreis Ludwigsburg wieder viele historische Stätten, die ansonsten nicht zugänglich sind.
11.09.2025 - 14:48 Uhr
An diesem Sonntag öffnen deutschlandweit wieder zahlreiche Denkmäler für Geschichtsinteressierte ihre Türen. Jedes Jahr findet am zweiten Sonntag im September der Tag des offenen Denkmals statt, der von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert wird. Ziel des Aktionstages ist es, eine größere Aufmerksamkeit auf den Denkmalschutz zu lenken.