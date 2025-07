Am Samstag, 12. Juli, lädt der Weltladen Filderstadt zum Aktionstag „wearfair – Faire Mode erleben“ mit Live-Musik und Fotoaktion ein. Auch das Label Global Mamas ist dabei.

Sandra Belschner 07.07.2025 - 14:40 Uhr

Etwa ein halbes Jahr ist es her, dass der Weltladen Filderstadt von der Rosenstraße in die Fußgängerzone in Bernhausen gezogen ist. Die Verkaufsfläche habe sich im neuen Laden nahezu verdoppelt, sagt Ulrike Pfab vom Weltladenteam. Vieles hat sich verändert. Der neu gewonnene Platz zum Beispiel, wird mit einem deutlich erweiterten Sortiment an fair gehandelten Textilien gefüllt. Unter dem Motto „wearfair – faire Mode erleben“ veranstaltet das Team des Filderstädter Weltladens deshalb am Samstag, 12. Juli, von 9 bis 13 Uhr einen Aktionstag zu Kleidungsstücken, die fair hergestellt und fair gehandelt wurden.