An Silvester sind privates Feuerwerk und Böller in Deutschland erlaubt. Ein Aktionsbündnis hält das für gefährlich und will in Berlin eine Alternative zeigen: eine Drohnenshow am dunklen Himmel.

dpa 30.11.2024 - 11:26 Uhr

Berlin - Mit einer Drohnenshow und einem Aktionstag wirbt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in Berlin für ein Böllerverbot an Silvester. Ein Großteil der Menschen in Deutschland und ein breites Bündnis rund um die Umweltschutzorganisation wünsche sich "eine Silvesternacht ohne tausende Verletzungen, millionenfaches Tierleid, Müllberge und gefährliche Luftverschmutzung", teilte die DUH mit.