Das Festival für die Erde hat sich zur festen Größe im Veranstaltungskalender von Böblingen etabliert. Am kommenden Samstag, 10. Mai, steigt es zum dritten Mal im Sparkassenforum. „Die Zukunft unseres Planeten geht uns alle an, auch wenn wir wissen, dass wir alleine die Welt nicht retten können“, sagt der Macher Karl-Heinz Rau, der den Aktionstag zum dritten Mal gemeinsam mit seiner Frau und weiteren Partnern von ADFC, BUND, Greenpeace, Nabu, Omas for Future sowie dem Klimaschutzmanagement von Stadt und Kreis Böblingen auf die Beine stellt.

„Hitzerekorde werden jedes Jahr aufs Neue gebrochen, Hochwasser vor unserer Haustür sind Extremwetterereignisse, vor denen seit Jahren gewarnt wurde. Sie sind keine Phänomene der Zukunft mehr, sondern die Realität von heute, die uns alle betrifft“, sagt Rau.

Infos zu Lebensmittelaufbewahrung und klimagerechtem Urlaub

Im Sparkassenforum besteht die Möglichkeit, sich über Klimawandel, Klimaschutz, Umwelt- und Naturschutz sowie Klimaanpassung und Klimagerechtigkeit aus erster Hand zu informieren. Über 20 Initiativen und Organisationen sind mit ihren Aktionsständen vertreten. Sie informieren zu Themen wie der richtigen , wo eigentlich Schokolade wächst, wie es sich mit erneuerbaren Energien leben lässt oder sich die eigene Heizung klimafreundlich umbauen lässt. Außerdem sind Beratungsstände zu Photovoltaik am Start sowie Reiseangebote zum klimagerechten Urlaub.

Einmal mehr bereichern Vorträge den Tag. So bietet Dirk Wiebel vom Schickhardt-Gymnasium in Herrenberg eine Führung am Klima-Zeitstrahl an und veranschaulicht die Folgen des menschengemachten Treibhauseffekts. Klaus Wild von der Universität Tübingen referiert über die gesundheitlichen Folgen der Hitze und die damit einhergehenden Gesundheitsrisiken.

Karl-Heinz Rau: „Trotz vieler Schreckensnachrichten über Folgen des Klimawandels wollen wir mit unserer Veranstaltung für das Klimathema begeistern und Zuversicht vermitteln.“ Neben den vielseitigen Mitmachangeboten der Initiativen und Organisationen sorgen die Macher allerdings für eine große Portion Unterhaltung an dem Tag: Das Projekt Singpause Böblingen und der Kinderchor Cresc der Musikschule sind wieder mit von der Partie und bieten eine lebhafte musikalische Begleitung.

Klimaforscher Florian Kapmeier war 2024 zu Gast Foto: Stefanie Schlecht

„Als ein neues Highlight sehen wir unseren Comedian und Klimaaktivisten Sebastian 23 mit seinem Klimakabarett unter dem vielversprechenden Motto ‚Die schönsten Untergänge der Welt‘“, sagt Karl-Heinz Rau. Ein zweiter neuer Höhepunkt sei die Sängerin Kiara Huber am Piano aus Herrenberg, begleitet am Schlagzeug von Leon Küting. Hungrig müsse auch keiner nach Hause gehen, sagt der Organisator.

Veganer Foodtruck und Fairtrade-Kaffee

Die angebotenen Lebensmittel folgen selbstredend auch dem Nachhaltigkeitsgedanken: „Schnelle, frische, leckere, individuelle und vor allem gesunde Mahlzeiten gibt es am veganen Foodtruck, und ein gutes Gefühl vermittelt der Fairtrade-Kaffee von Gepa an der mobilen Kaffeebar.“ Schirmherrin der Veranstaltung ist erneut die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker (Grüne).

Das Programm auf dem Festival für die Erde beginnt am Samstag um 11 Uhr, Einlass ist um 10.45 Uhr im Sparkassenforum in der Bahnhofstraße 8 in Böblingen. Der Eintritt ist frei.