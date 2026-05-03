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  6. „Da platzt Sindelfingen aus allen Nähten“

Aktionstag in der Stadt „Da platzt Sindelfingen aus allen Nähten“

Aktionstag in der Stadt: „Da platzt Sindelfingen aus allen Nähten“
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Das Spitzenquartett beim Sindelfinger Werkstadt-Lauf mit dem späteren Sieger Tim Hofmann, dem Zweitplatzierten Nikolai Kronenwett und dem Dritten Marcel Wagner (von rechts). Foto: Holger Schmidt

Eine Stadt auf Höchsttemperatur: Der Werkstadt-Lauf mit mehr als 2700 Teilnehmern, ein verkaufsoffener Sonntag und jede Menge Aktionen locken viele Menschen nach Sindelfingen.

Der WerkStadt-Lauf, verkaufsoffener Sonntag und bereits am Samstag viele Aktionen für die ganze Familie - jede Menge los war am Wochenende in Sindelfingen. „Da platzt Sindelfingen aus allen Nähten“, brachte es WerkStadt-Lauf-Organisatorin Karen Stahl auf den Punkt. „Der verkaufsoffene Sonntag ist immer gut“, erklärte Carola Klein, Inhaberin des gleichnamigen Fachgeschäftes für Damen- und Herrenmode in der Planiestraße.

 

„Mehr als 600 Bambini, das hatten wir noch nie.“

Karen Stahl, WerkStadt-Lauf-Organisatorin

„Sindelfingen blüht auf“ lautete das Motto des zweitägigen Innenstadt-Events. Bereits am Samstag war bei traumhaftem Veranstaltungswetter einiges geboten. Familienaktionen wie Kinderschminken, Spielmobil, Hüpfburg und Ballonkünstler warteten in der Unteren Vorstadt, kleinen Mercedes- und Poststraße. Besonderes Highlight für alle, die sich kreativ austoben wollten, war der Deko-Workshop mit Expertin Kati Jordan, bekannt als „Kati Make It“ und aus TV-Sendungen wie „Kaffee oder Tee“ und „ARD-Buffet“. Am Planiedreieck lud Oberbürgermeister Markus Kleemann zur Bürgersprechstunde und verteilte bunte Blumengrüße. „Es war wirklich schön voll“, fasste City Marketing-Geschäftsführer Hanno Kreuter hochzufrieden zusammen.

Hinzu kam rund um das „Post-/VoBa-Areal“ der „Reanimationstag“ der DRK-Ortsvereine Sindelfingen und Maichingen, des DRK Ortsvereins Magstadt, der DRK Sindelfingen – Rettungshunde, der DLRG-Ortsgruppe Sindelfingen und der Abteilung Sindelfingen der Feuerwehr. Die Rettungskräfte vermittelten nicht nur Informationen über lebensrettende Maßnahmen und gaben praktische Einblicke in das Thema Reanimation, sondern die Besucher durften an Mitmach-Stationen gerne auch selbst mit Hand anlegen und bekamen als Belohnung eine Kugel Eis.

Am Sonntagvormittag und -mittag stand der Sport im Mittelpunkt. Allein 800 Erwachsene und Junioren machten sich im Hauptlauf um 11 Uhr ab dem Mercedes-Werk auf den Weg über 10,6 und 5,8 Kilometer durch Stadtmitte und Sommerhofenpark. Besonders eilig hatte es ein Trio um Tim Hofmann (Heart & Sole), vor einer Woche bereits Sieger beim Merklinger Riedlauf, ebenso wie Sindelfingen Station der Laufserie Schönbuch-Cup. Mit einem energischen Endspurt gewann der frühere Bahnläufer nach 34:31 Minuten auch den WerkStadt-Lauf. Auf den Plätzen dahinter drehten Nikolai Kronenwett (Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Böblingen/34:38 Minuten) und Marcel Wagner (Running Crew/34:47 Minuten) die Reihenfolge des Vorwochenendes um.

Marlena Götza war die schnellste Frau

Beste Frau war mit großem Abstand Marlena Götza (Running Crew/38:27 Minuten) vor ihren Teamkolleginnen Marika Höhne (42:18 Minuten) und Jule Grünenwald (45:49 Minuten). Auf der kürzeren Distanz setzte Levent Özgür (RD/MI in Motion 1) mit 18:40 die klare Top-Zeit. Ihm am dichtesten auf den Fersen war mit 20:03 Minuten U18-Junior Sergey Zhabitskiy vom VfL Sindelfingen. Unter den Mädchen hängte die gleichaltrige Leonie Beck (SV Nufringen) mit 21:31 Minuten auch die älteren Frauen ab.

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Richtig voll wurde es auf dem Sindelfinger Altstadt-Pflaster auch beim Nachwuchs. „Mehr als 600 Bambini, das hatten wir noch nie“, strahlte Karen Stahl. Ein Renner war auch der 500-Meter-Handicap-Lauf mit 135 Teilnehmern und damit fast 100 mehr als vor einem Jahr.

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