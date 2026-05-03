Aktionstag in der Stadt „Da platzt Sindelfingen aus allen Nähten“
Eine Stadt auf Höchsttemperatur: Der Werkstadt-Lauf mit mehr als 2700 Teilnehmern, ein verkaufsoffener Sonntag und jede Menge Aktionen locken viele Menschen nach Sindelfingen.
Eine Stadt auf Höchsttemperatur: Der Werkstadt-Lauf mit mehr als 2700 Teilnehmern, ein verkaufsoffener Sonntag und jede Menge Aktionen locken viele Menschen nach Sindelfingen.
Der WerkStadt-Lauf, verkaufsoffener Sonntag und bereits am Samstag viele Aktionen für die ganze Familie - jede Menge los war am Wochenende in Sindelfingen. „Da platzt Sindelfingen aus allen Nähten“, brachte es WerkStadt-Lauf-Organisatorin Karen Stahl auf den Punkt. „Der verkaufsoffene Sonntag ist immer gut“, erklärte Carola Klein, Inhaberin des gleichnamigen Fachgeschäftes für Damen- und Herrenmode in der Planiestraße.