In der Stuttgarter Wilhelma gibt es am Samstag, 6. September, Vorträge und Aktionen rund um das Thema Orchideen und Insektivoren.

Sie zählen zu den kuriosen Pflanzen, die fleischfressenden Exemplare, auch Insektivoren genannt. In der Wilhelma sind sie im Haus für Vögel, Kleinsäuger und Insektivoren zu finden. Diesen Samstag gibt es rund um diese besonderen Pflanzen samt Orchideen einen besonderen Aktionstag. Wie der zoologisch-botanische Garten mitteilt, lädt mit der Ortsgruppe der Deutschen Orchideengesellschaft und der Gesellschaft für fleischfressende Pflanzen (GFP) der Fachbereich Botanik der Wilhelma zum Aktionstag „Orchideen & Insektivoren“ ein.

Präsentation wie Orchideen vermehrt werden Vor dem großen Wintergarten der historischen Gewächshauszeile wird von 9 bis 17 Uhr ein vielfältiges Programm geboten, unter anderem mit Infoständen, Live-Präsentationen, beispielsweise zur Vermehrung von Orchideen und einer Pflanzenversteigerung zugunsten eines Artenschutzprojekts. Kinder dürfen unter fachkundiger Anleitung Orchideen und fleischfressende Pflanzen selbst eintopfen – und als lebendige Erinnerung mit nach Hause nehmen.

In der Wilhelmaschule gibt es Vorträge über fleischfressende Pflanzen. Im Bild die Venusfliegenfalle. Foto: Green Jaws/Matze Maier

Hinzu kommen um 11, 14, 15 und 16 Uhr Vorträge renommierter Expertinnen und Experten in der Wilhelmaschule, die sich in der Nähe des Maurischen Landhauses befindet. In den Vorträgen geht es um fleischfressende Pflanzen rund um den Globus, Reisen zu den natürlichen Standorten von Insektivoren, um die Biologie von Orchideen und um eine Expedition auf den Spuren der Kannenpflanzen auf Papua-Neuguinea.

Ziel des Aktionstages ist es, so Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann, bei einem breiten Publikum, von Familien mit Kindern über Hobbygärtnerinnen und -gärtner bis hin zu Fachleuten, Interesse für Orchideen und Insektivoren zu wecken.

Mehr als 300 fleischfressende Pflanzen in der Wilhelma

In der Wilhelma gibt es mehr als 300 fleischfressende Pflanzen. Erfahrene Gärtner vermuten, dass es die schon zu Zeiten König Wilhelms I. gab. Der zoologisch-botanische Garten hat drei Anzuchthäuser dafür, ein temperiertes, kaltes Gewächshaus und zwei Schaugewächshäuser. Neben dem Aktionstag am 6. September beantworten ganzjährig Gärtner mittwochs und samstags im Wintergarten der exotischen Gewächshäuser um 14 Uhr Fragen von Orchideenzüchtern und interessierten Besuchern.