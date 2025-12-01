Der Landes-Handballverband betreibt schon bei Grundschülern Werbung für seine Sportart. Jüngst ist dafür der Präsident des Deutschen Handballbundes nach Fellbach gereist.
01.12.2025 - 12:25 Uhr
Wenn die Handball-WM der Frauen zeitgleich mit dem Grundschulaktionstag des Baden-Württembergischen Handballverbands (BWHV) zusammenfällt, dann ist das ein Glücksfall für diese Sportart. Zumal, wenn die deutsche Nationalmannschaft ihre Vorrundenspiele in der Stuttgarter Porsche Arena spielt. Denn dann schaut schon auch mal der Präsident des Deutschen Handballbunds (DHB), Andreas Michelmann, in der Fellbacher Zeppelinschule (Rems-Murr-Kreis) vorbei. Dort nämlich fand jüngst die zentrale Veranstaltung des nunmehr schon 15. Handball-Grundschulaktionstags statt.